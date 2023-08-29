Вибухонебезпечна заначка. Учені знайшли темну матерію в несподіваному місці: що говорить теорія

Нове дослідження припускає, що загадкова темна матерія може накопичуватися в ядрах мертвих зірок.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Physics Reports, темна матерія, яку неможливо побачити безпосередньо, хоча вона займає більшу частину маси Всесвіту, ховається в надрах мертвих зірок. Такими об'єктами є нейтронні зірки, і автори вважають, що темну матерію можна виявити тут через її вплив на поведінку зірок, який призводить до вибухових наслідків, пише Live Science.

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Астрономи вважають, що темна матерія, хоч її не можна побачити напряму, все ж існує. Адже саме вона впливає на поведінку зірок і галактик. Наприклад, і ті, й інші рухаються в космосі набагато швидше, ніж це має бути. Існують й інші докази.

З чого б не складалася темна матерія, все ж вона має гравітацію, а тому може збиратися в тих місцях космосу, де ця гравітація найсильніша. Такими місцями є чорні діри, але оскільки вони нічого не випускають назовні, навіть світло, то вивчати з їхньою допомогою темну матерію безглуздо, кажуть учені.

Тому вчені припускають, що темна матерія може накопичуватися в надрах залишків звичайних зірок, тобто нейтронних зірок, які являють собою об'єкти з найсильнішою гравітацією після чорних дір. І саме за допомогою цих зірок, як вважають учені, можна отримати інформацію про те, що ж таке темна матерія.

Нове дослідження припускає, що загадкова темна матерія може накопичуватися в ядрах мертвих зірок Фото: HiTech Wiki

Учені припустили, що всередині нейтронних зірок частинки темної матерії іноді вступають у взаємодію одна з одною і знищують себе. Це призводить до виділення енергії, яка може змінити внутрішні процеси в нейтронних зірках.

Автори дослідження вважають, що під час взаємодії частинок темної матерії та звичайних частинок може виділитися така кількість енергії, яка призведе до найпотужнішого вибуху всередині нейтронної зірки. Це зі свого боку може призвести до знищення самого об'єкта.

Навіть якщо темна матерія не вступатиме у взаємодію зі звичайними частинками, то величезна кількість темної матерії все одно призведе до збільшення маси нейтронної зірки. Це призведе до того, що ядро зірки вибухне, з'явиться чорна діра і зірка теж зникне, вважають учені.

Учені припускають, що спостереження за подібними подіями, а також за тим, як змінюються нейтронні зірки з часом під впливом темної матерії, допоможе виявити її. Також автори вважають, що спостереження за швидкістю обертання нейтронних зірок, яка зміниться під впливом темної матерії, також допоможе в цьому.

Фокус уже писав про те, що нещодавно вчені запропонували нову модель взаємодії між темною матерією і гравітацією у Всесвіті.

Також Фокус писав про теорію, яка передбачає, що темна матерія насправді концентрується в космосі у вигляді великих сфер, які за розміром нагадують Нептун.