У Китаї сумніваються, що індійський місяцехід висадився на південному полюсі супутника Землі

У Пекіні вважають, що досягнення Індії занадто перебільшене, і говорять про переваги своїх космічних технологій.

Конфлікт між двома найбільшими країнами Азії вилився і в конкуренцію на космічному терені. Минулого місяця Індія висадила на Місяці свій місяцехід "Чандраян-3", ставши першою країною, чий космічний апарат опинився поруч із південним полюсом Місяця. До всього іншого, Індія перевершила досягнення Китаю. Про це пише Times.

Пекін відповів заявою провідного китайського вченого про те, що це досягнення занадто перебільшене.

Оуян Цзиюань, якого називають батьком китайської програми дослідження Місяця, заявив, що місце посадки апарату "Чандраян-3", розташоване на 69 градусах південної широти, що значно далі від полюса, який визначають у межах 88,5 і 90 градусів.

На Землі 69 градусів південної широти відповідають району полярного кола, але на Місяці цей район ближче до полюса.

"Місце посадки "Чандраян-3" розташоване не на південному полюсі Місяця, не в районі південного полюса Місяця і не поруч із районом південного полюса Місяця", — заявив представник Китаю.

За словами Оуяна, "Чандраян-3" перебував на відстані 619 км від полярного регіону.

Після посадки "Чандраян-3" китайське видання Global Times цитувало старшого експерта з космосу з Пекіна Пан Чжихао, який заявив, що технології Китаю набагато кращі.

У рамках Космічної програми Китаю є можливість відправки орбітальних апаратів і апаратів, що спускаються, безпосередньо на перехідну орбіту Земля-Місяць з моменту запуску "Чан'є-2" (друга китайська автоматична міжпланетна станція) у 2010 році.

Представник Китаю також наголосив на "обмеженій потужності ракета-носіїв" Індії та сказав, що китайські двигуни набагато досконаліші.

Разом з тим, "Чандраян-3" опинився далі в південному напрямку, ніж будь-який інший космічний корабель.

Нагадаємо, що минулого місяця спроба Росії посадити космічний корабель поблизу південного полюса Місяця виявилася невдалою.

Також повідомлялося, що в Китаї планують будувати бази в місячних печерах.