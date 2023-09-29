Запаси виснажуються. За два роки Швейцарія втратила стільки ж льоду, скільки за попередні 30 років

Місцеві вчені повідомляють про безпрецедентне скорочення льодовикового покриву — щороку льодовики втрачають до 5% свого обсягу.

Експерти Швейцарської академії наук повідомляють про безпрецедентне прискорення танення льодовиків в альпійській країні. Дослідження показують, що тільки за останні два роки Швейцарія втратила 10% льодового покриву, пише Daily Mail.

Швейцарія є країною з найбільшою кількістю льодовиків у Європі — загалом їх налічується 1400. Однак кліматична криза не обійшла стороною і цей альпійський куточок — вчені вважають, що причина різкого прискорення танення льодовиків криється у спекотному літі та відсутності снігу.

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Спостереження показують, що у 2023 році країна втратила 4% від загального обсягу льодовиків, що є другим за величиною скороченням за один рік. Найбільша втрата льоду спостерігалася 2022 року, коли комісія академії зі спостереження за кріосферою зафіксувала найбільшу відлигу від початку спостережень — льодовики втратили 6% свого обсягу.

Тепер експерти центру моніторингу льодовиків GLAMOS пильно спостерігають за можливим екстремальним таненням цьогоріч, яке може статися на тлі ранніх попереджувальних сигналів. Дослідники зазначають, що за останні два роки швейцарські льодовики втратили такий самий об'єм льоду, як і в період з 1960 до 1990 року.

За словами GLAMOS Матіаса Хусса, вчені виявили, що Швейцарія вже втратила до 1000 невеликих льодовиків і тепер починає втрачати більші та важливіші покриви льоду. Зазначається, що два екстремальні роки поспіль призвели до обвалення язиків льоду та зникнення багатьох дрібних льодовиків, і, схоже, ситуація лише загострюватиметься.

Хусс також додав, що льодовики є "посланцями зміни клімату". Фактично вони є індикатором того, що відбувається в кліматичній системі Землі, оскільки надзвичайно різко реагують на потепління.

Науковці також наголосили, що діяти необхідно вже зараз, щоб мати змогу стабілізувати клімат і зберегти хоча б частину льодовиків Швейцарії. Дослідники наголошують, що масова втрата льоду за останні два роки сталася через зими з невеликою кількістю снігу, який випадає на вершини й фактично захищає їх від впливу прямих сонячних променів, а також високих літніх температур.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали докладне витончення морського льоду за останні 30 років.