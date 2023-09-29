Ще один Туманний Альбіон у Сонячній системі: вчені розкрили особливості погоди на Титані

Дослідники змоделювали погодні умови навколо озер супутника Сатурна.

У 2005 році на поверхню Титана здійснив посадку зонд ЄКА "Гюйгенс". Під час свого зниження апарат відправив знімки складного ландшафту, який нагадував земний, пише Discover.

На знімках дослідники побачили пагорби та долини, а також звивисті річки, які вели до складних дельт, впадаючи в озера і моря з великою береговою лінією. Усе побачене на супутнику Сатурна було так схоже на Землю, але з однією принциповою різницею. На Землі вода відіграє ключову роль у формуванні поверхні планети, за допомогою ерозії, обмерзання тощо.

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Але на Титані температура становить -179 градусів за Цельсієм, тому вода перебуває лише в одному стані — твердому. Поверхню ж Титана формує метан, який вирізає річки, дельти та берегові лінії на поверхні супутника. Метан у цьому світі присутній в атмосфері, формує річки та моря, а також льодовики.

Усе перераховане свідчить про те, що на Титані мають бути погодні умови з вітром, дощами, туманами та іншими метеорологічними явищами, які ми можемо спостерігати на Землі. Вчені давно б'ються над тим, щоб змоделювати погоду на Титані, але є одна заковика.

Метеорологи знають, що моря й озера на Землі можуть самостійно формувати погоду, створюючи власний мікроклімат. Так відбувається тому, що температура води змінюється повільніше, ніж на суші.

Досі залишалося невідомим, як моря й озера Титана впливають на погоду. Тепер же дослідниця з Південно-Західного науково-дослідного інституту в Боулдері Одрі Чатен та її команда вирішили вирішити цю загадку. Вони змоделювали погодні умови навколо озер Титана.

"Як і озера на Землі, ці метанові озера на Титані, ймовірно, відіграють величезну роль у формуванні місцевого клімату", — каже вчена.

Чатен та її колеги змоделювали деякі озера на Титані, як-от озеро Онайда (Oneida Lacus), чия ширина становить 50 км. Моделювання показало, що великі озера породжують сильніші вітри та сформовані ними окремі погодні умови можуть зливатися, утворюючи складний місцевий мікроклімат.

Такі вітри також мають важливий вплив на випаровування в атмосферу. Так, наприклад, проаналізоване озеро на Титані випаровується зі швидкістю 6 см за один земний рік, тоді як на Землі ця швидкість вимірюється в метрах на рік.

"Моделювання кількох озер на Титані показує, що деякі ділянки озер можуть накопичувати стільки парів метану, щоб утворити тонкий туман", — зазначають дослідники.

Таке припущення підтверджують деякі знімки зонда "Гюйгенс", який приземлився на березі озера і "побачив" щось подібне до туману. На одному з його знімків навіть присутня крапля роси.

Також відомо, що атмосфера Титана щільніша за земну, а швидкість вітру нижча, оскільки на такій відстані від Сонця в атмосфері менше енергії. Попри це, на проведені дослідження припускають, що на супутнику мають бути вітри, дощі, тумани, мокрий сніг, хвилі й, можливо, навіть веселка.

Нагадаємо, вчені також з'ясували, що на Титані спостерігаються знайомі землянам пилові бурі та мусонні дощі. Клімат Титана, як і Землі, визначається сезонними змінами.