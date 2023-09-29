Антибіотики не впораються. Учені виявили, що вживання суші може бути небезпечним для людини

Дослідники виявили в рибі бактерії, здатні не тільки викликати отруєння, а й впливати на сприйнятливість організму до антибіотиків.

Вживання суші, як правило, є відносно безпечним заняттям. Однак, як і інші сирі продукти, риба може містити бактерії та інші патогени, здатні спричинити харчове отруєння і не тільки, як показало нове дослідження, пише IFLScience.

Listeria monocytogenes вважається найнебезпечнішим ворогом усіх риб і однією з найчастіших причин захворювань, спричинених вживанням морепродуктів. Однак існує ще один рід бактерій Aeromonas, який також широко розповсюджений у водному середовищі та нині стає патогеном для людей, які споживають рибу, приготовану без термічної обробки.

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У новому дослідженні вчені з Норвегії зосередилися на пошуку бактерій у сирих рибних продуктах. Загалом їм вдалося ідентифікувати 22 штами Aeromonas, що охоплюють 8 різних штамів. За словами автора дослідження Хеджона Лі, вони з колегами виявили, що "м'яка обробка" не гарантує придушення росту бактерій. При цьому більшість варіантів Aeromonas, можливо, є патогенними, і часто з ними пов'язано кілька різних факторів ризику

Команда проаналізувала різні штами бактерій, виявлених у риб, і виявила наявність набору генів, які дають змогу патогенам проникати й руйнувати клітини-господарі. За словами Лі, більшість штамів містили кілька генів, що кодують основні фактори вірулентності, пов'язані з прилипанням, рухливістю, ухиленням від імунітету, системами секреції та токсинами. Крім того, вчені спостерігали високу захворюваність на ентеротоксини — речовини, які шкодять травній системі. Вчені вважають, що саме тому бактерії Aeromonas пов'язані зі шлунково-кишковими та позакишковими інфекціями.

Однак, навіть це ще не все. Результати дослідження також надають докази того, що ці бактерії також можуть сприяти ескалації кризи стійкості до антибіотиків. Лі вважає, це пов'язано з тим, що бактерії Aeromonas регулярно обмінюються генетичним матеріалом з іншими мікробами в морі. Простими словами, вони здатні набувати гени, що дають їм стійкість до антибіотиків, а потім вони можуть передавати їх іншим бактеріям.

Автори дослідження зазначають, вживання морепродуктів, заражених стійкими бактеріями, є вірогідним способом "розповсюдження цих бактерій від морських тварин і навколишнього середовища до людини"

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили істоту, схожу на суші з лосося.