"Розміром із 17 футбольних полів": у новий серіал Netflix потрапили кадри з НЛО в Техасі (відео)

За словами дослідника НЛО Роберта Павелла, у межах його робіт із вивчення "Стівенвільського НЛО" в Техасі владі США довелося вдруге в історії оприлюднити дані радарів за запитом, згідно з федеральним актом "Про свободу інформації" (FOIA).

Протягом п'яти місяців після Геловіну 2007 року понад 300 американців за 150 км від Міжнародного аеропорту Даллас/Форт-Верт помічали незвичайні об'єкти в небі. За їхніми словами, це було гігантське НЛО "дельтоподібної форми". Про це повідомляє The Daily Mail.

Оцінки розмірів варіювалися від "понад 100 метрів до 1,5 км у довжину". Велике "V-подібне утворення" із сімома помаранчево-червоними вогнями літало над головними автомагістралями, а потім безшумно зникло за горизонт.

У новому документальному серіалі від Netflix "Зустрічі з НЛО" надано свіжі подробиці, що стосуються згаданого об'єкта, свідками якого стали понад 300 місцевих жителів.

У чотирисерійному фільмі, знятому Стівеном Спілбергом, наводяться свідчення очевидців, так званих "контактерів" та інженера-нанотехнолога, чиє розслідування допомогло зафіксувати гігантське НЛО за допомогою радіолокаційних даних Федерального управління цивільної авіації (FAA).

За словами дослідника НЛО Роберта Павелла, у межах його робіт із вивчення "Стівенвільського НЛО" в Техасі FAA довелося вдруге в історії оприлюднити дані радарів після запиту, згідно з федеральним актом "Про свободу інформації" (FOIA).

Після того випадку було ще кілька подібних інцидентів у Техасі. Один із наймедійніших стався 8 січня 2008 року, коли 19 свідків бачили НЛО, що пролетіло на захід від Дубліна та повернулося назад, переслідуване американськими винищувачами.

Пілот і контактер Стівен Аллен

Пілот і бізнесмен Стівен Аллен розповідав цивільним дослідникам із Mutual UFO Network (MUFON) про те, що НЛО було одним великим об'єктом "на милю завдовжки та завширшки на пів милі", одне безшумно рухалося на високій швидкості.

На зворотному шляху розміри НЛО вже описували як 17 футбольних полів, а авіація, що переслідувала його, перевищила швидкість звуку.

НЛО в США

За оцінками ще одного свідка, місцевого офіцера поліції, площа НЛО приблизно відповідала чотирьом міським кварталам. Ще в нього були два великі ліхтарі.

Про НЛО у 2008 році писали Associated Press і Los Angeles Times

Нагадаємо, що прикордонна служба США без додаткових пояснень виклала 10 роликів із НЛО, а ексофіцер розвідки визнав загрозу.

Раніше повідомлялося, що NASA опублікувало перший звіт про НЛО.