Диявольський зуб, що кровоточить. Жахливий гриб у майбутньому може стати порятунком людства (фото)

Візуально схожий на криваві рештки жертви успішного маніяка, цей гриб є найкращим прикладом приказки "не судіть книжку за її обкладинкою", володіючи унікальними властивостями.

Природа постійно дивує людство своїми унікальними, геніальними і лякаючими творіннями, наприклад, птахами, що випускають смертельний токсин. Жоден живий організм на Землі не був обділений її увагою, це ж стосується і грибів. Так, у природі існує гриб зі зловісною назвою "диявольський зуб" і ще більш зловісним виглядом. Річ у тім, що візуально цей гриб нібито постійно кровоточить, викликаючи не найприємніше з перших вражень. Насправді це моторошне явище не пояснюється жодними надприродними причинами, це чиста наука, пише IFLScience.

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Коли ми бачимо, що рослини виділяють краплі, це відбувається внаслідок природного процесу, званого гуттацією. Це коли рослини і гриби випускають рідину зі своїх крихітних отворів. Тепер повернемося до "диявольського зуба", або, по-науковому, Hydnellum peckii: коли він вбирає в себе воду, всередині нього підвищується тиск. Цей тиск виштовхує назовні спеціальний сік, який забарвлюється, створюючи враження, що гриб кровоточить. Але не обманюйте себе лякаючою червоною рідиною, адже це не кров.

При цьому, якщо вам попадеться такий гриб, і ви подумаєте про те, щоб випробувати його на смак, то краще подумати двічі. Але, як і в усьому іншому пов'язаному з цим грибом, причиною цього не є щось зловісне і небезпечне. Хоча він не заподіє вам шкоди, адже він не отруйний, його смак далеко не приємний. Він настільки гіркий, що ним практично неможливо насолодитися, якщо ви не затятий фанат 99% шоколаду. Тому краще милуватися ним здалеку.

Але у цього дивовижного "диявольського" гриба є й інші переваги. Для початку, якщо вам коли-небудь захочеться отримати натуральний барвник, то після висушування цей гриб може стати для вас ідеальним варіантом. Також цей маленький гриб містить речовину під назвою атроментин. Вона має властивості, які можуть використовуватися як антибіотик і антикоагулянт. Це означає, що в майбутньому, за збігу обставин і відкриттів нових досліджень, він може знайти застосування в лікарських препаратах. У підсумку цей страшний, на перший погляд, гриб з легкістю потрапляє до клубу скарбів природи або, з дозволу, її диявольських подарунків.

Таким чином, диявольський зубний гриб — це не просто жахливий гриб, що пробрався до нас із десятого кола біблійного Пекла. Цей організм — свідчення чудес природи, потенційна користь яких ще не вивчена. Хоча, можливо, ви й не захочете бачити його на своїй тарілці, він, безумовно, вартий того, щоб оцінити його унікальні властивості та потенційні можливості використання на благо людства в майбутньому.

Раніше Фокус писав про бразильський гриб, який муміфікує своїх жертв. Цей новий вид перетворює жертву на мумію, наповнену соком, а потім з її тіла проростає дивовижне стебло пурпурного кольору.

Також Фокус писав про плани вчених будувати вогнестійкі стіни будівель, виготовлені з грибів. Гриби потрібні не тільки для наповнення нашого шлунка — скоро вони зможуть захистити ваш будинок від пожежі, завдяки новій незвичайній розробці вчених.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.