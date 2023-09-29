"Свідоцтво про народження" Данії. Нарешті знайшли того, хто вирізав руни каменів в Еллінзі

Рунічні камені в Еллінзі — важлива світова пам'ятка. Там нанесена перша письмова згадка назви країни Danmark, знайдена в межах самої Данії. Зараз же дослідники встановили особи їхніх творців.

Археологи зробили значний прорив в ідентифікації ремісників, відповідальних за вирізьблення історичних рун на Рунічних каменях в Еллінзі, Данія. Перший із двох каменів встановив король Горм Старим на честь своєї дружини Тюри. Після цього другий камінь встановив син короля Горма, Гаральд I Синьозубий, в пам'ять про своїх батьків і на честь його переможного правління Данією і Норвегією, а також його ролі в наверненні данського народу до християнства., пише HeritageDaily.

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Великий камінь в Еллінзі — це своєрідне "свідоцтво народження" Данії. Сам камінь має висоту 2,43 с і важить понад 10 т.

Використовуючи найсучаснішу технологію 3D-сканування, дослідники з Національного музею в Копенгагені провели ретельний аналіз рунічного різьблення, викарбуваного на камінні. Як і індивідуальні стилі почерку, техніки, якими користуються рунічні майстри, мають унікальні характеристики. Ці відмінності пов'язані з певним кутом, під яким тримали долото, і силою, з якою вдаряли по ньому молотком.

Gorm's runestone, side A Фото: Вікіпедія

Дослідницька група застосувала порівняльний підхід, вивчаючи кути заглиблень і проміжки між ними на каменях. А тому вони встановили значний зв'язок з іншим Лаеборгським рунічним каменем (Laeborg Runestone), розташованим приблизно за 30 кілометрів на південний захід від цього місця.

Аналіз показав, що Лаеборзький рунічний камінь має таку ж техніку різьблення, на якому також є напис: "Горм король зробив пам'ятний камінь на честь Тюри, своєї дружини, Данії повелитель(-ка)". Оригінал: "kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but"

Королева Тюра згадується на двох каменях як мати Гаральда Синьозубого, дружина Горма Старшого і "покаянна Данії", але ім'я Тюри також згадується на двох інших рунічних каменях: на Лаеборгському і на Bække 1.

За словами дослідників: "Відкриття саме по собі цікаве тим, що може пов'язати іншу людину з династією правителів Данії у VIII столітті, але воно особливо цікаве тим, що реалізація приносить з собою ще одне приголомшливе відкриття".

"Це абсолютно неймовірне відкриття, що ми тепер знаємо ім'я творця рун каменів в Еллінзі , але що робить це відкриття ще важливішим, так це те, що ми знаємо правителя Равнунге-Туе. Це королева Тюра, тобто мати Гаральда Синьозубого, в цьому більше не може бути жодних сумнівів, і це виставляє відкриття в зовсім іншому світлі", — каже Лісбет Імер, рунологиня з Національного музею.

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