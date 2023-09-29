"Найстаріше в Європі взуття" виявили у віддаленій печері кажанів із муміями (фото)

Трав'яні сандалі знайшли в іспанській печері. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони належать до періоду неоліту близько 6000 років тому.

Археологи виявили, можливо, найстарішу пару взуття Старого світу. Плетені сандалі з трави знайшли в печері кажанів в Іспанії. Вчені вважають, що їм не менше 6000 років. Про це повідомляє The Mirror.

Крім взуття, в печері було безліч інших предметів, холодні й посушливі умови дозволили зберегтися так довго.

У середині XIX століття шахтарі виявили тут "частково муміфіковані тіла" разом із кошиками, дерев'яними інструментами та іншим. Припускають, що сандалі, зроблені з багаторічної трав'янистої рослини еспарто, носив хтось із тих людей, чиї рештки перебували поруч.

Найстаріше взуття

На думку дослідників, виявлені артефакти можуть бути найстарішими, вони найкраще збереглися, якщо порівнювати з іншими стародавніми рослинними волокнами, які досі знаходили на півдні Європи.

Раніше на території Вірменії виявили пару взуття, якому, за оцінками, близько 5500 років. Найстарішим же взуттям у світі вважаються сандалі, розкопані під вулканічним попелом у штаті Орегон. Їм — 10 000 років.

Нагадаємо, що армійські черевики та кольорові кросівки стали головними взуттєвими антитрендами осені 2023 року.

Раніше повідомлялося, що пару "літаючих кораблів" Майкла Джордана (Nike Air Ships) продали на аукціоні за рекордні $1,47 млн.