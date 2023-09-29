Прокусив шию: в Японії лев розтерзав доглядача зоопарку, який намагався заманити хижака в клітку (фото)

Чоловіка знайшли з сильною кровотечею в ділянці шиї, після того, як лев схопив його потужними щелепами.

53-річний співробітник зоопарку Кенічі Като годував лева в сафарі-парку в японському регіоні Тохоку, і, судячи з усього, забув замкнути двері клітки. У підсумку лев розтерзав досвідченого доглядача зоопарку, коли той намагався заманити його в клітку на обід. Про це повідомляє The Mirror.

Чоловіка знайшли з сильною кровотечею в ділянці шиї після того, як лев схопив його потужними щелепами. Доглядача терміново доставили в лікарню, але він помер від отриманих травм.

53-річний Като 27 років пропрацював у популярному зоопарку. Достеменно не встановлено, як він припустився трагічної помилки.

"Суть процесу полягає в тому, що ми відкриваємо двері та кладемо їжу. Після розміщення продуктів двері слід закрити й замкнути", — прокоментував представник зоопарку, керівництво якого принесло співчуття родині загиблого.

"Приносимо глибокі вибачення Като та його родині. Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно. Вживемо заходів, щоб запобігти подібним подіям", — йдеться в заяві.

Зоопарк у Японії

Повідомляють, що через те, що сталося, зоопарк у найближчі кілька днів буде закрито.

Подібні трагедії іноді трапляються. Так, минулого року лев розтерзав доглядача приватного зоопарку в Мексиці. Чоловік намагався погладити тигра, коли той їв.

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