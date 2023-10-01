Земля знемагає від спеки. Учені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті

Дослідники вважають, що кліматична криза досягла безпрецедентного рівня, а 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Учені десятиліттями попереджали про необхідність скорочення парникових викидів, щоб не допустити кліматичної кризи. Але, схоже, вона вже тут. У 2023 році на Землю наринули інтенсивні хвилі тепла, неймовірна спека на суші та в океані, а також масштабні лісові пожежі. Дослідники вважають, що це ще не все — Земля, ймовірно, вступила в еру "глобального кипіння", пише SciTechDaily.

Кліматична криза досягає безпрецедентного рівня гостроти, оскільки глобальні температури злітають до рекордних позначок, а липень 2023 року став ще однією тривожною віхою — його визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, те, що сьогодні відбувається з кліматом, з упевненістю можна назвати "катастрофою для всієї планети". Ба більше, вчені вважають, що Земля вже переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння".

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Ці тривожні прогнози також були підтверджені нещодавніми висновками команди професора Цинсян Лі зі Школи атмосферних наук Університету Сунь Ятсена. Робота дослідників ґрунтується на глобальному наборі даних за об'єднаною призмовою температурою Китаю 2.0 (CMST 2.0).

Під час дослідження команда професора Лі проаналізувала набір даних CMST 2.0 і виявила, що перше півріччя 2023 року вже стало третім найспекотнішим за всю історію спостережень, зовсім небагато відставши від найспекотнішого 2016 року і другого найтеплішого 2020 року. Дані також свідчать про те, що глобальні середні температури поверхні моря також рекордно зросли у квітні, на суші температура повітря сягнула свого піка в червні. Усе це призвело до того, що травень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень для глобальної середньої приземної температури.

Аномалії глобальної середньої приземної температури за весь рік/перше півріччя на основі CMST 2.0 Фото: Qingxiang Li

Результати дослідження також свідчать про те, що глобальна приземна температура надалі лише продовжить зростати у другому півріччі 2023 року. Вчені вважають, що на зростання температури вплине одразу кілька чинників, зокрема:

Ель-Ніньйо;

широкомасштабні лісові пожежі.

За словами професора Лі, з огляду на поточну траєкторію, результати короткострокового прогнозу Ель-Ніньйо, який зараз панує в Тихому океані, а також надзвичайно активну фазу Атлантичного багатодесятирічного коливання (АМО), що впливає на глобальні приземні температури, 2023 рік цілком, ймовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба більше, вчені вважають, що ця тенденція збережеться й надалі — простими словами, у 2024 році, ми, ймовірно, зіткнемося зі ще інтенсивнішими хвилями тепла і вищими температурами.

Раніше Фокус писав про те, що пекельна спека пробирається в надра Землі — міста можуть бути зруйновані.