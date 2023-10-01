Висічені на скелі. У пустелі Саудівської Аравії знайдено таємничі зображення верблюдів (фото)

Дослідники досі не знають, хто і коли їх створив — різьбленим картинам можуть бути тисячі, а то й десятки тисяч років.

На скелі недалеко від південної околиці пустелі Нанфуд у Саудівській Аравії було виявлено таємничі й напрочуд реалістичні малюнки верблюдів у повну величину. Однак археологи все ще губляться в здогадках, ким і коли вони були створені, пише Live Science.

Під час нового дослідження вчені з Інституту геоантропології Макса Планка в Німеччині задокументували групу різьблених фігурок. Відомо, що витвори мистецтва зображують дюжину диких верблюдів у натуральну величину, але найдивовижнішим видається те, що на малюнках зображено давно вимерлий вид, який колись блукав цією смугою пустелі Аравійського півострова тисячі років тому, проте так і не отримав наукової назви.

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Це дивовижне місце отримало назву Сахут і вже якийсь час вивчалося іншими археологами. До речі, вчені дізналися про різьблені малюнки верблюдів з іншого дослідження, проте пошуки скель були ускладнені тим, що їхнє точне місце розташування не вказувалося. На щастя, дослідникам все ж вдалося знайти картини.

За словами провідної авторки дослідження Марії Гуаньєн, пошук різьблених зображень також ускладнювався тим, що поверх фігурок верблюдів також нанесені інші гравюри, які їх перекривають. Команда зазначає, що це також ускладнює розуміння того, якою культурою і коли були створені зображення тварин.

Натуралістичний стиль різьблення зображує диких верблюдів у натуральну величину Фото: Maria Guagnin

Ще однією проблемою ідентифікації є те, що більшість малюнків були зроблені всередині ущелин, це ускладнює доступ до них і радіовуглецеве датування. І все ж вченим вдалося провести радіовуглецеве датування двох траншей і двох вогнищ поблизу, результати вказують, що ділянка Сахут була заселена в період між плейстоценом (від 2,6 мільйона до 11 700 років тому) і середнім голоценом (від 7 000 до 5 000 років тому).

Гауньєн також зазначає, що автори малюнків використовували вельми натуралістичний стиль, що зображає шерсть і стать тварин. Автори дослідження вважають, що малюнки були нанесені на стіни під час шлюбного періоду верблюдів. Про це свідчать зображення самців верблюдів, які демонструють свою дуллу — орган, що звисає з рота і використовується для залучення самок. Зазначимо, що шлюбний період верблюдів зазвичай відбувається в період з листопада по березень.

Водночас команда зазначає, що знадобляться додаткові дослідження для того, щоб поставити крапку у вивченні цих різьблених зображень — усе ще важко зрозуміти, хто і коли залишив малюнки в пустелі.

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