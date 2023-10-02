Не такі суворі і вільні. Науковці розкрили справжнє походження культових ковбоїв Америки

Коли ми думаємо про ковбоїв, у нашій уяві часто виникають образи суворих чоловіків у капелюхах, що скачуть американським Диким Заходом, але виявляється, що походження цих культових постатей набагато різноманітніше і несподіваніше, ніж ми звикли вважати.

Всупереч голлівудським зображенням, перші ковбої в Америці не були самотніми вершниками, яких ми бачимо на екрані. Насправді вони були переважно вихідцями з Мексики та Карибського басейну, і багато хто з них потрапив у рабство, пише IFLScience.

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Історія свідчить, що до 1492 року в Америці не було корів. Ці представники великої рогатої худоби, науково відомі як Bos taurus, потрапили до Нового Світу в 16 столітті, коли невелика кількість перевезли на Карибські острови з Піренейського півострова через Канарські острови. Після прибуття ці домашні корови розводили на місці, а потім відправили в інші регіони, такі як Мексика, Панама та Колумбія, коли європейці розпочали свою колонізацію та дослідницьку діяльність.

Однак нещодавнє дослідження, проведене науковцями з Музею природничої історії Флориди, пролило нове світло на цей наратив.

Попри неминуще значення корів у сучасному світі, ми напрочуд мало знаємо про першу велику рогату худобу, яка перетнула Атлантику, і про те, як вона пересувалася в ранню постколумбову епоху. Щоб розгадати цю таємницю, дослідники звернулися до аналізу ДНК 21 зразка корів, знайдених на п'яти іспанських ділянках у Мексиці та на Гаїті, що датуються 16-18 століттями. Потім вони порівняли ДНК цих корів з ДНК відомих європейських та африканських порід.

Спочатку здавалося, що результати збігаються з усталеною історією, оскільки сім зразків мали генетичні зв'язки з Європою. Однак один зразок, знайдений на місці під назвою Беллас Артес у Мексиці, розповів іншу історію. Його родовід простежувався безпосередньо з Африки. Це вказує на те, що він прибув до Америки на початку 17-го століття.

Ніколас Дельсол, фахівець із зооархеології та співавтор дослідження, пояснив: "Ця знахідка підтверджує останні тенденції в історії рабства і центральну роль африканських невільників у розведенні великої рогатої худоби".

Особливо інтригує те, що цей африканський родовід передує першим задокументованим згадкам про африканську велику рогату худобу в історичних джерелах приблизно на 100 років.

Дослідники висувають переконливу гіпотезу: з розширенням скотарства в 16 столітті зросла і потреба у кваліфікованих скотарях. До прибуття європейців у Новий Світ корінне населення не мало досвіду роботи з великою рогатою худобою або іншими європейськими домашніми тваринами, що робило їх непридатними для виконання цього завдання.

Дослідники висувають переконливу гіпотезу: з розширенням скотарства в 16 столітті зросла і потреба у кваліфікованих скотарях Фото: unsplash.com

У відповідь работорговці звернули свої погляди на Західну Африку, де викрадали людей із досвідом випасання великої рогатої худоби. Можливо навіть, що корів і невільників вивозили разом.

Наслідки цих висновків є глибокими. Як зазначають автори дослідження, "питання про потенційне африканське походження деякої колоніальної худоби має величезне історичне значення і глибокі соціальні та культурні наслідки, особливо якщо врахувати центральну роль, яку відігравали африканські робітники у створенні ранчо в колоніальній Америці".

По суті, це дослідження надає археологічні генетичні докази, які узгоджуються з задокументованими аспектами ранньої Іспанської імперії в Америці: організацією колоніальної системи праці, часом початку африканської работоргівлі та спеціалізацією поневолених робітників на управлінні худобою.

Хоча ці докази не є цілком переконливими, вони підтверджують гіпотезу, що тварин також завезли з Африки до Америки, показуючи центральну роль, яку відіграли африканські пастухи у формуванні нового сільськогосподарського ландшафту насамперед скотарства.

Несподівано це дослідження показує, що перші ковбої Америки були не самотніми вершниками в преріях, а скоріше різноманітною групою людей, чий внесок в історію скотарства тільки зараз стає відомим. Це нагадування про те, що історія часто буває складнішою та багатограннішою, ніж ми сприймаємо на перший погляд.

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