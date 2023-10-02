У самотності є термін. Учені розповіли, як надовго ми можемо залишити собаку наодинці

Дослідники зазначають, що час, на який ми можемо залишити улюбленця наодинці, залежить від двох важливих чинників — віку та породи улюбленця.

Як би ми не любили своїх вихованців, час від часу нам доводиться залишати їх самих. При цьому дослідники виявили, що на час, який тварина може провести на самоті, впливають два основні чинники — вік і порода, пише Daily Mail.

За словами дресувальника собак і співзасновника додатка для дресування цуценят Zigzag Лорни Вінтер, молоді цуценята "заздалегідь запрограмовані на те, щоб справлятися з самотністю", проте вже через кілька годин вони почнуть нудьгувати. Через п'ять місяців цей допустимий час самотності збільшиться вдвічі.

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Виживання вихованців фактично залежить від нас, а тому цілком логічно, що відсутність людини поруч змушує їх турбуватися. За словами Вінтер, вік є одним із найважливіших показників того, як довго ви можете залишати улюбленця самого. Наприклад, двомісячних цуценят не слід залишати самих більше ніж на годину, у 3 місяці — можна відлучитися на 2 години, у 4 місяці — чотири години, до 5 місяців термін збільшиться до 5 годин.

Другим не менш важливим фактором є порода вашого улюбленця, оскільки представники деяких з них можуть бути більш схильні до розлуки, ніж інші.

Чихуахуа

Попри те, що вони розумні та мають найбільший мозок відносно розмірів тіла у собак, вони часто більш схильні до тривоги розлуки. Вінтер зазначає, що в цьому випадку раннє і послідовне навчання того, як залишатися вдома наодинці, матиме вирішальне значення.

Чау-чау

Попри зовнішній вигляд, представники цієї породи, як правило, мають досить стриманий і самостійний характер. Ця характеристика робить їх більш придатними для того, щоб їх залишали вдома одних, оскільки вони не потребують постійної фізичної ласки.

Вінтер зазначає, що це, звісно, не означає, що цуценя можна кинути самого на кілька днів, але воно, безумовно, краще перенесе годинну розлуку, ніж інші породи.

Такса

Представники цієї породи вельми незалежні, проте це зовсім не означає, що ви зовсім їм не потрібні — насправді такси можуть сильно страждати від розлуки.

Дотримання послідовного і структурованого плану, як впоратися з перебуванням на самоті вдома з раннього віку, допоможе цим цуценятам.

Грейхаунд

Дивлячись на розміри хортів, можна подумати, що представники цієї породи дуже енергійні та потребують постійної уваги. Їм справді необхідна щоденна прогулянка, щоб розім'яти ноги, проте вони також із задоволенням готові відпочивати та розслаблятися на дивані протягом дня.

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