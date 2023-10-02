Кохайте, як стародавні греки: чи вдалося їм таки визначити, що насправді означає "любов"

Ви коли-небудь замислювалися над тим, що насправді означає любов? У сучасному світі ми часто використовуємо одне слово, щоб описати складний спектр емоцій та зв'язків. Але чи розуміємо ми його значення.

Стародавні греки відомі своїми традиціями та символами, від поцілунку до кохання. Вони розрізняли шість різних типів любові, кожен з яких мав свої унікальні риси та значення. Ці типи можуть запропонувати нам цінне розуміння в нашому сучасному житті, пише GreekReporter.

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Ерос — пристрасне бажання

Першим типом любові, який виділили греки, був ерос, названий на честь грецького бога родючості. Ерос уособлює сексуальну пристрасть і бажання. На відміну від нашого сучасного уявлення про Ерос як про щось позитивне, греки бачили в ньому вогненну та ірраціональну силу, яка може оволодіти людиною і переповнити її. Це була втрата контролю, яку вони вважали дещо страхітливою. На противагу цьому, сьогодні багато хто з нас шукає переживання "шаленої закоханості".

Філія — глибока дружба

Філію, або дружбу, високо цінували греки. Вона означала глибокі, вірні зв'язки, що формувалися між товаришами по зброї, які разом билися на полі бою. Філія означала готовність жертвувати заради друзів і ділитися з ними своїми емоціями. В наш час соціальних мереж, де ми накопичуємо "друзів" і "підписників", ми, можливо, захочемо замислитися над тим, як багато справжньої дружби ми маємо в нашому житті.

Філія означала готовність жертвувати заради друзів і ділитися з ними своїми емоціями Фото: Getty Images

Агапе — безкорислива, жертовна любов

Агапе, ще один тип любові, мабуть, найрадикальніший. Вона є безкорисливою любов'ю, поширену на всіх людей, незалежно від того, чи є вони членами сім'ї, чи незнайомцями. Агапе подібна до того, що ми зараз називаємо "милосердям". Ця форма любові заохочує нас піклуватися про незнайомих людей і проявляти емпатію — рису, яка, здається, зникає в багатьох країнах сьогодні.

Прагма — міцна любов

Прагма — це зріла любов, яка розвивається між подружжям, що перебуває у тривалому шлюбі. Вона вимагала розуміння, компромісу, терпіння і толерантності. У світі, де багато стосунків закінчуються розлученням протягом перших десяти років, концепція прагми, або перебування в любові та намагання дарувати любов, а не тільки отримувати її, містить цінні уроки для нас.

Філаутія — любов до себе

Греки розрізняли два види філаутії, або любові до себе. Один із них був нездоровою одержимістю собою, викликаною нарцисизмом, особистою славою та багатством. Здоровіша версія філаутії посилює вашу здатність любити інших. Вона припускає, що коли ви відчуваєте безпеку і співчуття до себе, у вас буде більше любові, якою ви зможете ділитися з іншими.

Лудус — грайлива закоханість

Лудус уособлює грайливе кохання, яке часто зустрічається на ранніх стадіях стосунків, а також у жартах і сміху серед друзів. Танці з незнайомцями є яскравим її прикладом. Хоча суспільні норми можуть не схвалювати таку дорослу легковажність, трохи більше лудусу в нашому житті могло б оживити наші стосунки.

Стародавні греки бачили любов як різноманітний спектр емоцій та зв'язків, що виходили за межі простого романтичного партнерства Фото: Morsa Images/Digital Vision

Стародавні греки бачили любов як різноманітний спектр емоцій та зв'язків, що виходили за межі простого романтичного партнерства. Замість того, щоб зациклюватися на пошуку всіх цих різних форм любові в одній людині, вони заохочували плекати і використовувати численні джерела любові в нашому житті.

Отже, чого ми можемо навчитися у греків? По-перше, не зосереджуватися лише на пристрасному еросі, але також зрощувати у собі глибоку дружбу (філія), безкорисливу любов (агапе) і тривалу любов (прагма). Якщо ми можемо розробити вишуканий словник для кави, чому б не зробити те саме для складного і прекрасного досвіду любові? Прийнявши ці різні форми любові, ми можемо значно збагатити наше життя і стосунки.

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