Цілюща гострота. Учені виявили позитивний вплив популярної спеції на серце

Спеція, що стала невід'ємною частиною багатьох страв, спеція, яка не раз підтверджувала свою користь перед наукою, вкотре розкрила свої лікувальні властивості.

Вважається, що додавання гострого перцю чилі в їжу не тільки урізноманітнює її смакові якості, зробивши їх більш вираженими, а й корисне для здоров'я. Останні дослідження дали змогу отримати деякі цікаві відомості про це твердження, зокрема, про реальну користь перцю чилі для здоров'я серця, пише Skeptical Raptor.

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У центрі уваги дослідження було вивчення потенційних переваг регулярного вживання перцю чилі. У дослідженні взяли участь близько 23 000 осіб, які вели харчовий щоденник, відстежуючи споживання перцю чилі. На підставі отриманих даних їх розділили на групи: ті, хто не їв або їв дуже мало чилі, ті, хто їв його до двох разів на тиждень, ті, хто вживав його від двох до чотирьох разів на тиждень, і ті, хто їв його понад чотири рази на тиждень.

У результаті проведеного Маріалаурою Боначчо та її співробітниками дослідження, науковці з'ясували, що люди, які вживали перець чилі понад два рази на тиждень, мали більш тривале життя, в середньому, на 8,2 року порівняно з тими, хто вживав його рідко або взагалі не вживав. І це залежало не лише від віку чи раціону харчування — враховувалися такі фактори, як стать і кількість споживаних калорій.

У тих, хто регулярно вживав чилі, ризик смерті від усіх причин був знижений приблизно на 23%. Зокрема, на 34% знижувався ризик смерті від серцево-судинних захворювань, на 44% — від хвороб серця і на 61% — від цереброваскулярних захворювань, за яких порушується кровопостачання мозку. Водночас вживання чилі не вплинуло на ризик розвитку раку.

Слід зазначити, що ці дані узгоджуються з результатами інших досліджень, у яких було показано, що вживання гострої їжі пов'язане зі зниженням ризику смертності. Секретним інгредієнтом, який, як вважається, відповідає за ці переваги, є капсаїцин — сполука, що міститься в чилі. Крім гострого смаку, саме він може потенційно сприятливо впливати на серцево-судинну систему.

Однак у науковому середовищі, особливо в дослідженнях завжди є своє "але". По-перше, метод, використаний для збору даних у цьому дослідженні — ведення харчових щоденників, що не є надійним способом отримання достовірних даних. Люди можуть забути про те, що вони їли, або неточно вказати порції та частоту вживання їжі. Подумайте самі: якщо вас попросять згадати всі страви, які ви їли минулого тижня, чи згадаєте ви крихітний шматочок торта, який ви крадькома з'їли у вівторок?

Крім того, експерти радять з обережністю робити поспішні висновки, ґрунтуючись тільки на подібних результатах. Доктор медицини Девід Спенс підкреслює, що справа не тільки в одному продукті або інгредієнті. Збалансоване харчування, наприклад, середземноморська дієта, що містить незбиране зерно, фрукти, овочі та бобові, відіграє більш комплексну роль у забезпеченні доброго здоров'я. Просте додавання гострого соусу до нездорової їжі швидше за все не є чарівним рішенням.

Це дослідження, безумовно, цікаве і дає змогу по-новому поглянути на потенційну користь перцю чилі. Але перш ніж заливати свої страви гострим соусом або вживати добавки з перцем чилі, пам'ятайте, що збалансоване харчування і здоровий спосіб життя відіграють найважливішу роль у підтримці здоров'я. Утім, інтригуючі результати цього дослідження слугують нагадуванням про загадки буденної їжі та її прихований вплив на наше здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що перець чилі може загоювати пошкоджені нерви. Нове дослідження свідчить про те, що гострий перець може допомогти в лікуванні ускладнень стопи і загоєнні нервів.

Також Фокус писав про найбільшу за останні 1200 років мегапосуху, яка знищила врожай перцю чилі і створила дефіцит популярного гострого соусу. Любителі популярного гострого соусу Шрірача зіткнулися з проблемою — ціни на продукт неухильно зростають, а баночки зникають з продажу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.