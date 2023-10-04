Найдальший апарат NASA в Сонячній системі отримав нове життя в глибокому космосі: де він зараз

Космічне агентство США ухвалило рішення продовжити місію космічного апарата "Нові горизонти", доки він назавжди не покине Сонячну систему.

Згідно із заявою NASA, найдальший космічний апарат у Сонячній системі "Нові горизонти" отримав нове життя у вигляді подовженої дослідницької місії ще щонайменше на 5 років. Роботу апарата підтримуватимуть до 2028-2029 року, коли він назавжди полетить із пояса Койпера, що оточує нашу зоряну систему, пише New Atlas.

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Уперше показав Плутон

Космічний апарат "Нові горизонти" вирушив досліджувати околиці Сонячної системи в січні 2006 року. Його головна мета полягала в тому, щоб вперше з близької відстані побачити Плутон, карликову планету в поясі Койпера, і зробити перші зображення її крижаної поверхні.

Космічний апарат "Нові горизонти" вирушив досліджувати околиці Сонячної системи в січні 2006 року Фото: space.com

Історична зустріч із Плутоном відбулася 2015 року і відтоді астрономи знають, якою насправді є колишня дев'ята планета Сонячної системи.

Найдальший об'єкт Сонячної системи, відвіданий космічним апаратом

Ще одна історична подія сталася 2019 року, коли апарат "Нові горизонти" пролетів поруч зі ще одним об'єктом поясу Койпера під назвою Аррокот, шириною 34 км. Тепер це найвіддаленіший об'єкт у Сонячній системі, якого досяг космічний апарат, адже він розташований на відстані в 6,5 млрд км від Землі. Завдяки спостереженням апарату "Нові горизонти", вчені з'ясували, що Аррокот є результатом злиття двох об'єктів в одне ціле.

Плутон Фото: NASA

Де зараз перебуває апарат "Нові горизонти"?

Наразі апарат NASA летить далі крізь пояс Койпера, де розташовано дуже багато крижаних об'єктів за орбітою Нептуна, і очікується, що за приблизно 5-6 років він залишить межі Сонячної системи, щоб ніколи не повернутися назад. Відстань від Землі до апарата "Нові горизонти" становить приблизно 8,5 млрд км.

Аррокот Фото: wikipedia

Проблеми та нове рішення NASA

Але цього року майбутнє апарату NASA опинилося під питанням. Вчені місії хотіли, щоб він займався астрофізичними, геліофізичними і планетарними дослідженнями. Але керівництво космічного агентства США вирішило обмежити дослідження тільки геліофізикою, тобто вивченням геліосфери. Це своєрідна оболонка із заряджених сонячних частинок, яка оточує наче міхур Сонячну систему. За геліосферою знаходиться міжзоряний простір.

Геліосфера — своєрідна оболонка із заряджених сонячних частинок, що оточує, наче міхур, Сонячну систему. За геліосферою знаходиться міжзоряний простір Фото: NASA

Тепер же керівництво NASA вирішило розширити і продовжити наукову місію апарату "Нові горизонти" і він буде не тільки вивчати геліосферу, а й зможе наблизитися до нового крижаного об'єкту поясу Койпера для його вивчення. Поки що в межах досяжності апарату NASA такого об'єкта немає, але його, можливо, буде виявлено в найближчому майбутньому.

Отже, "Нові горизонти" продовжить вивчення пояса Койпера разом із вивченням геліосфери до 2028-2029 року, коли він назавжди покине Сонячну систему, заявили в NASA. За словами вчених, у цього апарата ще вистачить палива, щоб продовжувати політ щонайменше до 2040 року.

Фокус уже писав про те, що в NASA заявили про те, що апарат "Нові горизонти" вивчатиме дві найдальші планети Сонячної системи — Уран і Нептун.

Також Фокус писав про те, що "Роскосмос" назвав справжню причину аварії апарату "Луна-25" на супутнику Землі ще в серпні цього року. Півтора місяці тому безславно завершилася російська спроба потрапити на Місяць. Тепер же розслідування показало ймовірну причину катастрофи посадкового апарату РФ.