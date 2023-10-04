Технологія вакцин від ковіду отримала "Нобелівку", але це ще не все: нею можуть вилікувати рак

Використавши вкрай ефективну технологію мРНК, що показала себе в пандемію коронавірусу, вчені націлилися на знищення смертельного і поширеного захворювання з її допомогою.

Каталін Каріко і Дрю Вайсман нещодавно стали лауреатами Нобелівської премії. Ці двоє, фахівчиня з біохімії і лікар, зробили революційні відкриття в галузі мРНК та її взаємодії з нашою імунною системою. Їхня робота зіграла вирішальну роль у створенні вакцин, які багато хто з нас отримав у рамках програми боротьби з Covid-19. І, можливо, наступним етапом застосування технології стане вакцина від раку, пише Inverse.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Отже, для початку, давайте розберемося що ж таке мРНК. Це набір інструкцій, за допомогою яких клітини нашого організму будують білки. Вакцини Covid-19, що використовують цю технологію мРНК, несуть у собі певну інформацію. Ця інформація відповідає унікальному білку spike вірусу SARS-CoV-2. Коли ця мРНК потрапляє в організм, наша імунна система зчитує цю інформацію і виробляє антитіла. Ці антитіла спеціально розроблені для захисту від цього специфічного білка-шипа.

Щоб ви могли уявити собі масштаби впливу цієї вакцини, її ввели понад 13 млрд разів по всьому світу, що допомогло багатьом регіонам пережити одні з найпохмуріших днів пандемії. Але це лише вершина айсберга, який може запропонувати технологія мРНК.

Річ у тім, що технологія мРНК є адаптованою. Це означає, що якщо вірус зміниться або мутує, вчені зможуть відповідним чином скоригувати вакцину. Така адаптивність може стати вирішальним фактором у боротьбі з такими захворюваннями, як рак.

Так, рак часто виникає, коли імунна система не може виявити шкідливі клітини, які безконтрольно розмножуються. Уявіть собі, якби ми могли дати імунній системі правильний набір інструкцій для розпізнавання цих шкідливих клітин до того, як вони завдадуть серйозної і непоправної шкоди нашому організму. Саме такий підхід, що вже проходить випробування, досліджують вчені, використовуючи мРНК. Вони намагаються розробити вакцини, які "навчать" нашу імунну систему розпізнавати ракові клітини на ранніх стадіях. Принадність мРНК полягає в тому, що її можна модифікувати, тому, якщо пухлина з часом змінюється, лікування може бути скориговано відповідно до цього.

Порівняно з такими методами лікування, як хіміотерапія, що спрямована на всі швидкозростаючі клітини, включно з деякими здоровими, цей підхід із використанням мРНК має вигляд конкретніший і точніший.

Однак, хоча це і звучить багатообіцяюче, ми повинні пам'ятати, що вакцини проти раку на основі мРНК поки що перебувають на початковій стадії випробувань. Можливо, мине ще кілька років, перш ніж ми побачимо їх у звичайних медичних установах. Але безсумнівно, що робота, розпочата Каріко і Вайсманом кілька десятиліть тому, відкриває величезні перспективи для майбутнього медицини.

Раніше Фокус писав про те, що вакцина Abrysvo від Pfizer захищає немовлят від РСВ. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило вакцину, призначену для введення вагітним жінкам, щоб захистити їхніх новонароджених від респіраторно-синцитіального вірусу протягом перших шести місяців життя.

Також Фокус писав про те, що важливі для нас вітаміни можуть провокувати розвиток раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.