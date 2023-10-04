Перший апельсин на Землі. Учені розповіли, де 8 млн років тому вперше з'явилися цитрусові

Дослідники використовували поглиблений генетичний аналіз цитрусових рослин, щоб зрозуміти, де вони вперше з'явилися на Землі.

Сьогодні полиці продуктових магазинів завалені різними тропічними фруктами, зокрема апельсинами, лимонами й лаймами. Однак досі було не зрозуміло, де еволюціонували їхні найдавніші предки, пише Science News.

Більш ранні дослідження припускали, що предки сучасних цитрусових рослин могли виникнути в північно-східній Австралії, південному Китаї або південно-східних передгір'ях Гімалаїв. Однак учені ніяк не могли поставити крапку в цій суперечці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда з Сільськогосподарського університету Хуачжун в Ухані використовували поглиблений генетичний аналіз цитрусових рослин, щоб нарешті пролити світло на цю таємницю. Під час дослідження команда створила генеалогічне древо, для цього вони використовували креслення 314 цитрусових і споріднених їм рослин, зокрема 15 видів цитрусових. Крім того, команда також провела низку польових досліджень, щоб з'ясувати, де дерева ростуть у дикій природі. Виявилося, що найстаріші цитрусові, зокрема трійчастий апельсин, зустрічаються на півдні центрального Китаю. На ім'я авторів дослідження, це дає змогу припустити, що саме цей регіон є місцем народження цього роду.

Великий погляд на диких членів генеалогічного древа апельсинів також вказує на те, що перші види роду цитрусових виникли близько 8 мільйонів років тому на території нинішнього південно-центрального Китаю. При цьому предки роду Citrus, ймовірно, вперше прибули в Азію на Індійську тектонічну плиту близько 25 мільйонів років тому, під час її зіткнення з Азійською плитою.

Автори дослідження також зазначають, що еволюція цитрусових була досить великою. Наприклад, команда виявила, що деякі види мають коріння в регіонах, які були виявлені під час більш ранніх досліджень: плоди помело і цитрона, ймовірно, з'явилися в передгір'ях Гімалаїв, а деякі дикі лайми вперше виросли в Австралії.

Під час дослідження вчені також підтвердили, що ген PH4 пов'язаний із кількістю лимонної кислоти всередині кожного плоду — цей ген включає протонний помпа, який дає змогу лимонній кислоті накопичуватися всередині апельсинів та їхніх родичів.

Автори дослідження також вважають, що розуміння еволюції цитрусових надалі допоможе дослідникам створити сорти рослин, більш стійкі до посух і хвороб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили "супербанан", який допоможе врятувати мільйони життів.