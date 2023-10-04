Цього не робила ще жодна країна. Китай відправить особливу місію на Місяць: що відомо

У Китаю дуже великі плани на Місяць на найближчі роки: висадка астронавтів, спорудження бази і нові дослідження.

Ще жоден космічний апарат не збирав зразки місячного реголіту і гірської породи на зворотному боці Місяця і не повертав їх на Землю. Але Китай планує зробити це, відправивши на супутник Землі свій черговий посадковий апарат під назвою "Чан'е-6" у 2024 році. Але це ще не все, адже у Китаю великі плани на Місяць: до кінця 2020-х років країна хоче відправити своїх астронавтів сюди, а також пізніше побудувати місячну дослідницьку базу, пише CNN.

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Унікальна місія Китаю на Місяць

Першою країною, яка доставила свій місяцехід на зворотний бік Місяця став Китай 2019 року, але ще жодна країна у світі не збирала зразки місячного реголіту тут і не доправляла їх на Землю.

Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, у 2024 році на зворотний бік Місяця має приземлитися посадковий апарат "Чан'е-6", який виконає історичну місію. Таким чином китайські вчені хочуть розширити розуміння властивостей поверхні зворотного боку супутника Землі. Якщо все піде за планом, то ця місія стане вже 11-ю, під час якої зразки місячної породи були доставлені на Землю. Щоправда, решта 10 успішних місій були зосереджені на видимій стороні Місяця.

Ще жоден космічний апарат не збирав зразки місячного реголіту на зворотному боці Місяця і не повертав їх на Землю. Але Китай планує зробити це, відправивши на супутник Землі свій черговий посадковий апарат під назвою "Чан'е-6" у 2024 році Фото: CNN

Китайський посадковий апарат має приземлитися в найбільшому відомому кратері Місяця під назвою Басейн Південний полюс — Ейткен, на стороні, що розташована на невидимій нам частині супутника Землі. Зворотний бік Місяця вкритий кратерами, але, на відміну від видимої сторони, на ньому не домінує велике місячне море або більш темні сліди стародавніх потоків лави. Ця різниця інтригує вчених, і вони хочуть з'ясувати, чому місячна поверхня має такі відмінності.

Великі китайські плани на Місяць

У 2026 році Китай планує відправити на Місяць наступний посадковий апарат під назвою "Чан'е-7", який шукатиме корисні ресурси на південному полюсі. А у 2028 році апарат "Чан'е-8" вивчатиме способи використання цінних ресурсів на Місяці. Варто зауважити, що остання на сьогодні місячна місія Китаю "Чан'є-5" успішно доправила зразки гірської породи і реголіту з Місяця на Землю в грудні 2020 року.

Китай хоче стати сильною космічною країною і в цьому плані у нього вже багато досягнень. Наприклад, можна згадати про те, що наприкінці 2022 року було успішно зібрано космічну станцію "Тяньгун". А до 2030 року, згідно із заявою Китайського національного космічного управління, на Місяць мають вперше висадитися китайські астронавти.

До 2030 року, згідно із заявою Китайського національного космічного управління, на Місяць мають уперше висадитися китайські астронавти Фото: луна

До 2040 року КНР хоче побудувати на південному полюсі Місяця постійну міжнародну дослідницьку базу. До речі, посадковий апарат "Чан'е-7" вивчатиме також найкращі місця для будівництва цієї бази. Поки що взяти участь у цьому проєкті виявили бажання тільки Росія, Венесуела і Південна Африка.

Фокус уже писав про те, що в Китаї висловили сумнів у тому, що посадковий апарат індійської місії "Чандраян-3" дійсно здійснив посадку в районі південного плюса Місяця. Тобто політичне протистояння двох країн Азії на Землі перейшло і в сферу космосу.

Також Фокус писав про те, що NASA побудує житловий будинок на Місяці, де зможуть жити звичайні люди, які зможуть заплатити за переліт туди і назад і за оренду житла.