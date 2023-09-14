Китай відправив на вогняну погибель рекордний космічний корабель (відео)

Китайський космічний вантажний корабель уже згорів в атмосфері Землі, хоча деякі уламки все ж таки впали в Тихий океан.

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Вантажний корабель "Тяньчжоу-5" успішно відокремився від китайської космічної станції "Тяньгун" вдень у понеділок, 12 вересня, а вже вранці, у вівторок, 13 вересня відбувся контрольований спуск в атмосферу Землі, пише Space.

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Згідно із заявою китайського космічного агентства, космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-5" виконав усі поставлені перед ним завдання і згорів в атмосфері Землі. Хоча частина цього корабля могла вціліти і впала в південній частині Тихого океану. Цей район над Тихим океаном країни, що запускають космічні кораблі та ракети, використовують для контрольованих спусків в атмосферу. Це необхідно, щоб уцілілі уламки не могли нашкодити людським поселенням.

Вантажний корабель "Тяньчжоу-5" успішно відокремився від китайської космічної станції "Тяньгун" вдень у понеділок, 12 вересня, а вже вранці, у вівторок, 13 вересня відбувся контрольований спуск в атмосферу Землі. Фото: Скриншот

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Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-5" вирушив у космос 12 листопада минулого року, щоб доставити необхідне обладнання та припаси для трьох астронавтів місії "Шеньчжоу-15", які перебували на космічній станції "Тяньгун". Також на орбіту було доставлено паливо для підтримки станції на стабільній орбіті.

Вантажний корабель завдовжки 10,6 метра, завширшки 3,35 метра, і вагою 13,5 тонн долетів до станції "Тяньгун" лише за 2 години і 7 хвилин. Так було встановлено новий світовий рекорд зі зближення і стикування з космічною станцією.

Для Китаю відправка "Тяньчжоу-5" стала вже четвертою вантажною місією для підтримки життєдіяльності станції за час існування китайського космічного аванпосту "Тяньгун". До речі, у травні цього року в рамках експерименту, китайські вчені відправили на 33 дні вантажний корабель "Тяньчжоу-5" в автономний політ на навколоземній орбіті. Він знову зістикувався з космічною станцією в червні, після того, як астронавти місії "Шеньчжоу-15" на своєму космічному кораблі полетіли на Землю. Наразі до тримодульної орбітальної станції приєднано вантажний корабель "Тяньчжоу-6" і пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-16", на борту якого прибув новий китайський екіпаж.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: Xinhua

Кожен космічний вантажний корабель "Тяньчжоу" може перебувати в робочому стані протягом понад року. Такі кораблі складаються з двох частин: капсули для вантажів і рухової системи. Ці "вантажівки" можуть доставляти на орбіту до 7 тонн вантажів.

Китай планує запускати космічні вантажні кораблі "Тяньчжоу" до станції "Тяньгун" кожні 8 місяців, а саму роботу станції, яку повністю було зібрано восени минулого року, розраховано щонайменше на 10 років.

Фокус уже писав про те, що Китай має намір запустити перший багаторазовий пілотований космічний корабель, у якому зможуть полетіти в космос одночасно 7 астронавтів.

Нагадуємо, що китайські вчені ведуть роботи зі створення пристроїв, які здатні керувати віддаленим об'єктами в космосі без фізичного контакту. Є вже перші успіхи в цьому напрямку, як уже писав Фокус.