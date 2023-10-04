Тривожний дзвіночок. Учені розповіли, чому паморочиться голова, якщо встати занадто швидко

Дослідники зазначають, що здебільшого переживати нема про що, але якщо подібне повторюється, це може бути попереджувальним сигналом.

Більшість із нас час від часу стикаються із запамороченням і потемнінням в очах, коли різко встають. Загалом, це цілком нормально, проте вчені попереджають, що подібне також може бути ознакою хронічного захворювання, пише Live Science.

Ця реакція організму також відома як постуральна або ортостатична гіпотензія, вона спричинена швидкою зміною положення тіла і, як правило, тут нема про що турбуватися. Однак, якщо подібне трапляється часто або триває довго, це може бути ознакою хронічного захворювання.

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За словами доцента медицини Медичного центру Бет Ісраель Діаконесса Гарвардської медичної школи, доктора Стівена Юрашека, потемніння в очах, нудота і запаморочення, що виникають за кілька секунд після різкого підйому, відбуваються через раптове падіння артеріального тиску.

Простими словами, на якийсь час наш мозок не забезпечується достатньою кількістю крові та кисню. Також падає і постачання киснем світлочутливої тканини сітківки, оскільки для правильного функціонування сітківки потрібно багато кисню. У результаті навіть невелика його втрата призведе до проблем із зором.

Юрашек зазначає, що процес підтримання стабільного артеріального тиску після вставання контролюється вегетативною нервовою системою — набором нервів, що регулюють мимовільні функції організму. Наприклад, серцеві скорочення, дихання або травлення. Коли ми різко встаємо, в ноги потрапляє близько 300-800 кубічних сантиметрів крові (03,-0,5 літра), що призводить до тимчасового падіння кров'яного тиску.

Це падіння артеріального тиску виявляється чутливими до тиску рецепторами в артеріях, які постачають мозок кров'ю, а також у правому передсерді, куди кров надходить після доставлення кисню в організм. Далі ці активовані рецептори викликають реакцію всього тіла, яка стабілізує кров'яний тиск людини: кровоносні судини звужуються, м'язи ніг і живота скорочуються, а частота серцевих скорочень збільшується.

Як правило, подібні стани швидко минають. Однак у людей, які страждають від зневоднення і грипу, падіння артеріального тиску може бути більш різким. У такому разі стабілізація стану організму потребує трохи більше часу.

Юрашек також зазначає, що люди також можуть бути схильні до цього запаморочення, якщо приймають ліки для зниження артеріального тиску. Також подібне запаморочення може виникати у людей вранці, оскільки в цей час у них зазвичай низький тиск, а також коли вони п'ють алкоголь або сильно пітніють.

Дослідники зазначають, як правило, подібні напади запаморочення короткострокові, на відміну від хронічної ортостатичної гіпотензії. У цьому випадку в людей спостерігаються часті й тривалі втрати рівноваги та зору. Цей стан може заважати їхньому повсякденному життю і спричиняти падіння, непритомність та автомобільні аварії, а також є фактором ризику серцево-судинних проблем і захворювань нирок.

Дані Національного інституту неврологічних розладів та інсульту свідчать про те, що ортостатична гіпотонія може бути первинною або вторинною. Первинна зустрічається рідко і може бути спричинена порушеннями вегетативної нервової системи. Симптоми вторинної, як правило, спричинені іншими захворюваннями, і вона зустрічається частіше. Це захворювання може бути пов'язане з хворобами щитоподібної залози, низькою частотою серцевих скорочень і низьким рівнем цукру в крові. Крім того, причина може критися в старінні.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.