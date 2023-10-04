Помирати не страшно. Учені розповіли, що відчуває людина за секунду до смерті

Нове революційне дослідження пояснює переживання близькі до смерті, з якими стикаються люди перед тим, як покинути цей світ.

Тисячі років дослідники намагаються зрозуміти, що проживає людина в останні секунди життя. Деякі історії свідчать про те, що життя проноситься перед очима, інші кажуть, що бачили близьких або чули їхні голоси, а треті — бачать довгий коридор і світло в кінці нього, пише nzherald.co.nz.

Наприклад, австралійська шкільна вчителька, яка потрапила в аварію на автостраді в Сіднеї, подумала, що вже мертва, коли спробувала викликати службу порятунку, але так і не змогла. Їй здавалося, що вона перебігла жваву дорогу, але насправді жінка лише впала біля своєї машини. Їй вдалося вижити, а потім вона розповіла про те, що відчувала в ті хвилини: не було болю і страху, натомість вона відчувала спокій і прийняла свою долю.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

І це не єдиний випадок. Існують тисячі різноманітних свідчень про різні досліди близькі до смерті, які люди переживали в різних куточках світу. У новому революційному дослідженні вчені нарешті змогли знайти пояснення цьому дивному ефекту.

Нове дослідження було проведене групою американських учених і лікарів з Нью-Йоркського університету. Команда вважає, що їхня робота стала першою такого роду, заглибившись у твердження про переживання близькі до смерті.

Під час дослідження вчені спостерігали за 500 пацієнтами, проте лише 53 з них були успішно реанімовані. З них 6 стверджували, що пережили клінічну смерть, а 11 повідомляли про почуття усвідомленості після зупинки серця. Дослідження тривало кілька років і вчені змогли виявити докази того, що мозкові хвилі людей із зупинкою серця збігаються зі спогадами, усвідомленими баченнями та позатілесними переживаннями.

Зазначимо, що всі учасники дослідження перенесли серцеві напади та в якийсь момент були надзвичайно близькі до смерті або технічно були мертві. Цікаво, що всі вони продемонстрували відчутні ознаки надзвичайно ясної свідомості. За словами провідного автора дослідження, лікаря інтенсивної терапії та професора медичного факультету охорони здоров'я Сема Парнія, вони з колегами виявили, що мозок людини може проявляти ознаки "електричного відновлення" навіть після тривалої серцево-легеневу реанімацію.

Учасники дослідження, які вижили, також поділилися своїми переживанням, близькими до смерті. Один пацієнт розповів про те, що чув голос бабусі, який попереджав, що йому "ще не час". Інший пацієнт описував безтілесний досвід, коли йому здавалося, що він ширяє над своїм тілом на лікарняному ліжку.

Парнія з колегами дійшли висновку, що цей крихітний період між життям і смертю являє собою час, коли люди відчувають "нові виміри реальності", в яких думки стають різкими і ясними, а рівень свідомості підвищується.

До слова, більшість учасників дослідження також стверджували, що за секунди "до смерті" вони відчували спокій і умиротворення, а також відчували щось нефізичне, що випромінює "тепло і любов". До слова, більшість реципієнтів також заявили, що пережитий ними досвід істотно змінив їхнє життя.

Раніше Фокус писав, що чому ми відчуваємо чиюсь присутність в абсолютно порожній кімнаті.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.