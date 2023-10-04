Намагається втекти: вчені з'ясували, як різко змінює свою поведінку вода, потрапляючи в наш організм

Провівши дослідження загадкових реакцій усередині наших клітин, вчені дізналися, що вода, яка міститься в них, всіляко намагається втекти з ув'язнення, водночас відіграючи ключову роль у їхньому функціонуванні.

Усі ми знаємо про важливість води для існування та підтримки життя. Ми п'ємо її, купаємося в ній, і вона становить значну частину нашої планети. Навіть наші клітини не залишаються осторонь потреби цієї рідини. Але недавнє дослідження, проведене з метою вивчення функцій наших клітин, виявило доволі серйозні відмінності води, яку вони вживають від звичної нам, пише Newswise.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Усередині клітин є невеликі простори, в яких відбуваються специфічні реакції. Ці простори, відомі як конденсати, вже давно є предметом інтересу вчених. І хоча вчені знали про конденсати, точні причини їхнього утворення та умови, необхідні для їхнього формування, були не зовсім зрозумілі.

У цьому напрямку працювала група фахівців із Центру теоретичної хімії Рурського університету Бохума в Німеччині. Професор Ларс Шефер і доктор Саумяк Мукерджі використовували комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти, що ж насправді відбувається в цих конденсатах клітини. Завдяки виконаній роботі вчені дізналися, що вода відіграє тут значно більшу роль, ніж вважалося раніше. Ба більше, вода присутня там разюче відрізняється від звичної нам рідини за поведінкою.

Конденсати в наших клітинах заповнені більшими молекулами, такими як білки і нуклеїнові кислоти. Уявіть собі кімнату, наповнену безліччю різних іграшок, де кожна іграшка має своє призначення. Тільки певні іграшки, або в даному випадку — молекули, можуть вибудовувати ці спеціальні простори, які необхідні для певних хімічних реакцій у наших клітинах. Якщо в цих реакціях щось іде не так, це може призвести до серйозних захворювань.

Але повернемося до води. Мукерджі і Шефер з'ясували, що вода, яка може здатися незначною порівняно з цими великими молекулами, відіграє ключову роль у формуванні конденсатів. Мова про численні крихітні молекули води, які часто губилися на тлі значно більших молекул.

Усередині конденсатів вода поводиться інакше, ніж зовні. Молекули води, замкнені всередині конденсату, не люблять перебувати в замкненому просторі, тоді як ті, що знаходяться зовні, користуються своєю набагато більшою свободою. Але, на жаль, незважаючи на те, що молекули води перебувають у пастці і віддають перевагу свободі, їхня присутність необхідна для утворення конденсату.

Дослідження дає змогу по-новому поглянути на те, як маленька і проста молекула води впливає на наш складний світ клітинних процесів. Хоча великі молекули, такі як білки, завжди перебували в центрі уваги, важливо не випускати з уваги більш дрібні елементи, які також відіграють величезну роль у правильному функціонуванні нашого організму.

Це відкриття лише підкреслює нескінченний геній природи та еволюції, і нагадує нам про те, що кожен компонент, хоч би яким маленьким чи незначним він здавався, відіграє свою роль. Хто б міг подумати, що вода, наш повсякденний напій, демонструє таку цікаву і волелюбну поведінку всередині наших клітин, також будучи фундаментом їхнього функціонування? У міру розвитку досліджень у цій сфері, розуміння цієї ролі може відкрити шлях до глибшого розуміння функцій клітин і потенційних методів лікування різних серйозних захворювань.

Раніше Фокус писав про реальну ефективність води у спалюванні калорій і схудненні. Деякі стверджують, що велика кількість рідини здатна допомогти скинути зайву вагу, дослідники розповіли, чи так це насправді.

Також Фокус писав про справжні терміни придатності бутильованої води. Цікавитеся, чи можна пити воду з пляшки, яку ви відкопали у себе зі старих запасів? Ось що вам потрібно знати перед тим як її відкрити.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.