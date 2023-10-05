Курс на спопеління. Учені назвали найспекотніший вересень на Землі за всю історію

Дослідники вважають, ця тенденція продовжиться і нинішній рік поб'є всі попередні температурні рекорди.

Організація Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus повідомляє про те, що минулий місяць став найспекотнішим вереснем за всю історію, і ця тенденція до потепління, ймовірно, продовжиться найближчим часом, пише Daily Mail.

Спостереження показують, що середня температура приземного повітря минулого місяця сягнула 16,38°C. Фактично ці показники з відривом перевищують показники найспекотнішого вересня за всю історію Землі, зафіксовані 2020 року — на 0,5°C.

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Дослідники також зазначають, що середня температура вересня була майже на цілий градус, 0,93°C, вищою за середню температуру за місяць у період з 1991 по 2020 роки. Учені також заявляють, що середня температура вересня 2023 року на рекордні 1,4°C вища за середній показник, зафіксований у період з 1850 по 1900 роки. Крім того, дослідники Copernicus заявили, що нинішній вересень став спекотнішим на 0,05°C, ніж вересень 2016 року, який вважається найспекотнішим календарним роком за всю історію.

Не менш страшними виглядають і температурні показники поверхні моря у вересні 2023 року. Наприклад, у районі 60° південної широти і 60° північної широти середня температура поверхні сягнула 20,92°C — це найвищий показник за всю історію спостережень для вересня і друге за величиною значення за всі роки після серпня 2023 року.

Середня температура приземного повітря становила 16,38°С — на 0,93°С вище за середню температуру 1991-2020 років Фото: засуха

На думку вчених Copernicus, відповідальність за неймовірне нагрівання поверхні суші та океану несе зміна клімату і погодне явище, відоме як Ель-Ніньйо. За словами заступниці Служби зі зміни клімату Copernicus Саманти Берджесс, температури, що спостерігалися у вересні, стали безпрецедентними, поступившись лише рекордними літніми температурами, які обрушилися на планету цього року.

У результаті вчені вважають, що 2023 рік цілком може претендувати на звання найспекотнішого року за всю історію — приблизно на 1,4°C вище за середні доіндустріальні температури.

Однак високі температури — не єдина небезпека, з якою зіткнулася наша планета цього року. Спостереження показують, що площа морського льоду в Антарктиді відступила до рекордно низького рівня для цієї пори року — приблизно на 9% нижче середнього. Водночас втрата морського льоду в Арктиці стала п'ятою за величиною — на 18% нижчою за середню.

Із січня до вересня 2023 року середня глобальна температура за 2023 рік на сьогоднішній день на 1,40 °C вища, ніж у середньому доіндустріальний період Фото: засуха

Загалом, спостереження свідчать про те, що літо 2023 року вже стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники вважають, якщо місяці, що залишилися, не будуть винятково холодними, 2023 рік з упевненістю поб'є рекорд найспекотнішого літа за всю історію.

До слова, хоча всі вісім найтепліших років були зареєстровані з 2015 року, рекордно холодний рік на Землі припав на 1904 рік.

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