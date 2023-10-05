Найтовстіший ведмедик у світі. На Алясці стартувало головне змагання року: хто з'їсть більше лосося

У національному парку Катмай розпочався тиждень жирного ведмедя 2023 — користувачі голосують за тварину, якій вдасться набрати найбільшу вагу.

Це дивовижне змагання вперше було проведено 2014 року, його заснував колишній доглядач національного парку Катмай на Алясці Майкл Фітц. Під час Тижня жирного ведмедя користувачі можуть онлайн спостерігати за поведінкою тварин, які вирушають на полювання за лососем, і голосувати за того, кому вдасться набрати за цей час найбільшу вагу, пише BBC.

Щороку бурі ведмеді національного парку збираються вздовж берегів річки Брукс, щоб вдосталь наїстися лосося, що пливе вгору за течією. По суті, головна мета тварин: набрати якомога більше кілограмів до зими.

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Щороку доглядачі відбирають два десятки ведмедів, які беруть участь у змаганнях Fat Bear Week, а фанати в кінцевому підсумку за допомогою голосування визначать переможця. Фаворитами цього року стали:

480, він же Отіс — 27-річний бурий ведмідь вагою близько 544 кг;

747, або Кольбер — дворазовий чемпіон Fat Bear Week, з вагою близько 544 кг.

Однак доглядачі вважають, що гідну конкуренцію досвідченим учасникам Тижня жирного ведмедя також може скласти новачок, відомий як 806 Jr. Дослідники повідомляють, з моменту народження його вага збільшилася на рекордні 7 000%, що робить його гідним конкурентом. Наразі малюк бурого ведмедя важить лише 31 кг, що не зрівняється з більш дорослими тваринами, проте спостереження показують, що саме малюки, як правило, дають найбільший стрибок у цей час.

Ведмідь 480, він же Отіс, старіє, але його терплячий підхід до полювання допоміг йому набрати масу Фото: Katmai National Park

За словами Фітца, на жаль, у Тижні жирного ведмедя брати участь можуть далеко не всі. Це "ігрове поле" не розділене за статтю, розміром або віком, а тому тварини від початку не перебувають у рівних умовах. Наприклад, самки з дитинчатами ніколи не зможуть перемогти в цьому змаганні, оскільки їхня вага значно менша за самців і самок без потомства.

Статистика свідчить про те, що у 2022 році близько 10 мільйонів людей під'єдналися до прямої трансляції з парку Катмаї. До слова, користувачам подобається спостерігати не тільки за тим, як ведмеді набирають вагу, а й за тим, як вони борються за позиції в найкращих місцях для риболовлі.

Фітц зазначає, за шестимісячний період у Катмаї бурим ведмедям необхідно з'їсти приблизно річний запас їжі, щоб накопичити достатньо жиру і пережити зиму. Хороший денний улов тварин становить близько 10 лососів, проте вони здатні з'їсти набагато більше. Наприклад, одного разу доглядачі спостерігали, як ведмідь поглинув 42 лососі, а це, на секундочку, близько 189 000 калорій, всього за 5 годин.

Зовсім недавно, 16 липня, 806-молодший схуд Фото: Katmai National Park

Споживання такої кількості їжі неодмінно призведе до значного збільшення ваги, причому весняні дитинчата, як 806 Jr, здійснять одні з найбільших стрибків. Після народження в січні малюки, зазвичай, важать близько 0,5 кг, але до кінця осені їхня вага становить вже близько 30 кг.

Зазначимо, що шанувальники можуть голосувати на сайті Explore.org кожен день конкурсу, з 4 по 10 жовтня, з 16:00-01:00 за Гринвічем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли на Землі з'явилися білі ведмеді.