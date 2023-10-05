В Іспанії знайшли 3000-річну поховальну стелу: вона переписує історію іберійської культури

Лас-Капелланіас — це розлогий некрополь, сповнений стародавніх чудес. Він може похвалитися колекцією поховальних пам'ятників, курганів і кремаційних ям, які тисячоліттями залишалися прихованими від сучасного світу.

У самому серці іспанського міста Каньявераль-де-Леон розташований стародавній комплекс Лас-Капелланіас — місце, що зберігає свої таємниці вже понад 3 000 років. Але зараз команда археологів розкопала дивовижну знахідку — прикрашену стелу, що проливає світло на ритуали далеких предків, пише HeritageDaily.

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Це відкриття є частиною проєкту "Морські зустрічі", спільної роботи археологів з Гетеборзького університету, Даремського університету, Університету Севільї та Саутгемптонського університету.

Дослідники виявили чудово прикрашену стелу, третю таку у світі, знайдену на цьому місці, та другу в її первісному історичному середовищі. Це своєрідний давній кам'яний вказівник або маркер.

У світі Стародавньої Іберії ці стели могли слугувати територіальними маркерами для поховальних пам'ятників. Вони позначали важливі природні шляхи, що з'єднували два великі річкові басейни — щось на кшталт стародавніх автомагістралей. Вони були своєрідними маркерами "Ви тут" для мандрівників, які прокладали свій шлях через цей стародавній ландшафт.

У пізній доісторичний період ці шляхи були ключовими комунікаційними "магістралями" між басейнами середньої Гвадіани та нижнього Гвадалквівіру.

Що особливо інтригує, так це те, що ці стели були не просто старими вказівниками. Вони могли мати глибоке культурне значення, ймовірно, пов'язане з поховальними практиками пізньої бронзової доби та раннього залізного віку в Піренейському регіоні. А тому ці стели могли бути чимось на кшталт придорожніх меморіалів, які ми бачимо сьогодні, вшановуючи тих, хто відійшов у вічність.

Ще цікавіше те, що Лас-Капелланіас — не єдине місце, де знайдені подібні стели. Такі ж кам'яні "маркери" виявлені в Ернан-Перес на півночі Касересу, Іспанія, і зараз вони є частиною колекції Національного археологічного музею в Мадриді. Це дозволяє припустити, що стели були частиною поховальних комплексів, натякаючи на спільну культурну традицію.

Стела, знайдена в Каньявераль-де-Леон, не є звичайною знахідкою. Вона має відмінні риси, які виділяють її серед інших, наприклад, схожість із намистом або головним убором. Ці характеристики часто асоціюються зі стелами, що зображують жінок. На відміну від них, стели із зображенням мечів та інших воїнських символів зазвичай асоціюються з чоловіками.

Згідно з дослідженням: "Стела 3 з Каньяверал-де-Леон змінює все це".

Вона кидає виклик цим традиційним категоріям. Артефакт поєднує в собі риси як "головного убору", так і "воїна". Ба більше, на ній зображені чоловічі геніталії, руйнуючи шаблони жорстких гендерних асоціацій.

Автори дослідження припускають, що ці соціальні ролі, зображені на стелах, були гнучкішими, ніж вважалося раніше. Тобто йдеться не лише про те, що чоловіки були воїнами, а жінки носили головні убори — все було набагато складніше.

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