У 25 разів більша за Сонце. Величезна зірка просто зникла без вибуху: що з нею сталося

Величезна зірка мала вибухнути надновою, але цього не сталося.

14 років тому на відстані 22 млн світлових років від Землі гігантська зірка, у 25 разів більша за Сонце за масою, взяла і зникла і це змогли спостерігати астрономи. Але перед тим, як зникнути, зірка під назвою N6946-BH1 стала настільки яскравою, що в мільйон разів була яскравішою за Сонце, що це вказувало на швидку появу наднової. Але зірка не вибухнула, а зникла. Коли вчені спробували знайти цю зірку за допомогою наземних телескопів і космічного телескопа Габбл, то вони нічого не виявили. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, знають, що сталося з цією зіркою і в цьому їм допоміг космічний телескоп Вебб, пише Phys.

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Уже кілька років астрономи припускали, що зірка N6946-BH1 могла замість того, щоб вибухнути надновою, як це роблять наприкінці свого життя масивні зірки, перетворилася на чорну діру. Тобто це була невдала наднова.

Автори нового дослідження використали дані космічного телескопа Вебб, щоб прояснити ситуацію зі зникненням величезної зірки. На нових зображеннях вони виявили яскраве інфрачервоне джерело, яке має вигляд залишку оболонки з пилу та газу, що оточує колишню зірку. Тобто це могла бути речовина, викинута зіркою в період збільшення її яскравості. Але з іншого боку ця речовина могла бути тим матеріалом, який поглинає чорна діра, що залишилася після зірки.

14 років тому на відстані в 22 млн світлових років від Землі гігантська зірка, у 25 разів більша за Сонце за масою, взяла і зникла і це змогли спостерігати астрономи. Ілюстрація Фото: phys.org

Але найцікавіше, що на нових зображеннях астрономи виявили не одне, а цілих три джерела світла, тож модель невдалої наднової ставала менш імовірною. Учені дійшли висновку, що всі три джерела інфрачервоного світла раніше не змогли побачити телескопи через недостатнє технічне оснащення.

Тому астрономи вважають, що насправді збільшення яскравості зірки було спричинене зіткненням двох зірок, те що вважалося однією величезною зіркою було подвійною зоряною системою. Коли відбулося злиття зірок, то випромінювання припинилося і цей об'єкт став занадто тьмяним, щоб його можна було побачити.

З іншого боку варіант із невдалою надновою також не виключають. Але в цьому випадку розуміння природи наднових і появи чорних дір зоряної маси ускладнюється. Тобто, всупереч теоріям, деякі величезні зірки можуть перетворюватися на чорні діри зоряної маси. Але чи був перед цим вибух наднової — залишається загадкою. За словами вчених, у результаті вибуху наднової існує достатньо маси, щоб перетворити колишню масивну зірку на чорну діру. Але дуже складно уявити, що таке могло б статися.

Поки що астрономи вважають, що це все ж невдала наднова і зірка перетворилася на чорну діру без вибуху. І водночас варіант зі злиттям двох зірок нікуди не дівається.

Нові спостереження мають показати більше подібних подій, що дасть змогу розрізнити злиття двох зірок і справжні невдалі наднові. Таким чином можна краще зрозуміти останні стадії життя зірок, коли вони мають намір перетворитися на чорні діри зоряної маси, кажуть учені.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили на Землі результати вибуху двох наднових, які сталися кілька мільйонів років тому.