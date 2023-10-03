Вибухи наднових завдали удару по Землі 3 і 7 млн років тому: коли чекати наступної катастрофи

Астрономи змогли з'ясувати, на якій відстані від нашої планети сталися космічні вибухи і розповіли, яким чином вони вплинули на Землю.

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Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, два вибухи наднових, що сталися 3 і 7 млн років тому, завдали удару по Землі. Вчені вважають, що близький до нашої планети вибух величезної вмираючої зірки може мати руйнівні наслідки для всього життя на планеті, пише Universe Today.

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Величезні зірки, маса яких щонайменше у 8 разів більша за масу Сонця, наприкінці свого життя вибухають надновими. Цей масштабний космічний вибух викидає в космос величезну кількість речовини і хімічних елементів, створений у ядрі померлої зірки. Ці елементи розсіюються космосом і потрапляють на інші об'єкти, зокрема й на Землю.

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Автори нового дослідження вивчили радіоактивний ізотоп заліза 60-Fe, який утворюється в результаті вибуху наднових, виявлений у земній корі, відкладеннях на дні океанів і місячному реголіті. Учені з'ясували, що цей ізотоп заліза потрапив на Землю внаслідок двох вибухів наднових на відносно близькій відстані від нашої планети.

Перша наднова, названа міоценовою надновою або SN Mio, вибухнула 7 млн років тому.

Друга наднова, названа пліоценовою надновою або SN Plio, вибухнула 3 млн років тому.

Також учені змогли з'ясувати, наскільки далеко від Землі сталися ці найпотужніші космічні вибухи. Учені з'ясували, що:

SN Mio вибухнула на відстані приблизно 359 світлових років від Землі;

SN Plio вибухнула на відстані приблизно від 163 до 212 світлових років від нас.

Величезні зірки, маса яких щонайменше у 8 разів більша за масу Сонця, наприкінці свого життя вибухають надновими Фото: сверхновая

За словами авторів дослідження, через таку хоча й відносно близьку відстань до Землі, все ж особливої катастрофи на планеті вибухи цих наднових не спричинили. Якби вони були набагато ближчими, то гамма-випромінювання, що випускається під час вибуху, завдало б непоправної шкоди життю на Землі.

Протягом кількох місяців після вибуху випромінювання потрапляло б на планету, і земна атмосфера змогла б захистити на деякий час живі істоти на ній від шкідливого гамма-випромінювання. Але озоновий шар був би виснажений настільки сильно, що на поверхню планети стало б потрапляти небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця. І це призвело б до загибелі дуже багатьох живих видів. Тільки через кілька років озоновий шар зміг би відновитися.

За словами вчених, у нашій галактиці кожні 100 років вибухає від 1 до 3 вибухів наднових, і ці події відбуваються відносно далеко від Землі. Але кожні кілька мільйонів років поруч із Землею може вибухнути наднова, яка може знищити все життя. Наприклад, вчені вважають, що масове вимирання на Землі, яке сталося 360 млн років тому, було спровоковано вибухами однієї або декількох наднових, які вибухнули близько до нашої планети.

Поки що найближча до нас майбутня наднова має вибухнути на відстані в 550 світлових років. Вибух станеться, коли помре відома зірка Бетельгейзе. Вчені досі сперечаються про те, коли ж трапитися вибух — через 10, через 100, через 1000 або ж через 100 тисяч років.

Чи може смерть величезної зірки призвести до катастрофи на Землі? З огляду на відстань від нас, то це малоймовірно. Але, можливо, поруч із Землею знаходиться зірка, яка невідома астрономам, і вона перебуває в передсмертній агонії. Ось її, можливо, і варто боятися.

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