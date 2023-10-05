Найкращий подіум у Сонячній системі. Prada допоможе розробити скафандри для місії Artemis III (фото)

Наступний показ модного дому в буквальному сенсі буде неземним, оскільки демонструвати нову колекцію будуть астронавти.

Дизайнерський бренд Prada незабаром братиме участь у розробці скафандрів для місії Artemis III на Місяць, старт якої заплановано 2025 року. Раніше NASA вже уклало контракт із модним домом на виготовлення костюмів, у яких астронавти висадяться на Місяці, де з 1972 року не ступала нога людини, пише Daily Mail.

Відомо, що контракт являє собою партнерство між італійським модним будинком і Axiom Space, компанією, що отримала контракт на модернізацію і підвищення комфорту скафандра. Таким чином астронавти місії Artemis III буквально стануть наймоднішими у Всесвіті.

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Зазначимо, що ранні версії костюма були випущені в березні 2023 року. Тоді представники компаній заявили, що новий костюм ідеально підходить як чоловікам, так і жінкам, що є необхідною деталлю місії 2025 року.

Зазначається, що інженери Prada допоможуть внести корективи в "рішення за матеріалами і конструктивними особливостями", які мають захистити астронавтів від "проблем космосу". До слова, представники Axiom також похвалили модний дім за використання матеріалів, назвавши досвід у цій галузі "ще однією причиною угоди".

Астронавти місії Artemis III Фото: REUTERS

Зазначимо, що історія модного дому Prada налічує більш ніж 100-річну історію. Бренд найбільш відомий своїми дорогими сумками та предметами одягу, вартість яких може сягати тисяч доларів. Коментуючи договір на виготовлення нових костюмів для астронавтів, в компанії заявили, що метою інженерів Prada також буде зробити костюми більш зручними для чотирьох учасників місії. Зазначимо, на початку року NASA назвало астронавтів місії Artemis III, ними стали:

Джеремі Гансен;

Віктор Гловер;

Крістіна Кох;

Рід Вайсмен.

До слова, компанія Axiom, яка також бере участь у розробці нових костюмів, підписала контракт із NASA минулого року, їхнє завдання полягає в модернізації скафандрів. Зазначимо, що раніше костюми створювали спеціально для чоловічого тіла, вони містили об'ємні тканини і важче спорядження. Передбачається, що нові костюми астронавтів будуть універсальними як для чоловіків, так і для жінок — інженери максимально оптимізують їх.

Prada працює над створенням нових костюмів астронавтів Фото: REUTERS

Раніше цього року NASA вже представило прототип нового скафандра, який астронавти місії Artemis III носитимуть на Місяці. Передбачається, що новий скафандр Axiom Extravehicle Mobility Unit (AxEMU) на відміну від свого попередника значно полегшить життя астронавтів, вони зможуть нахилятися і підіймати предмети над головою. Відомо, що інноваційне спорядження виготовлене з майлара і кевлару, і містить нову "бульбашку для шолома", черевики, призначені для місячних прогулянок, і портативну систему життєзабезпечення. Розробники запевняють, що нова система являє собою щось на кшталт незвичайного акваланга і кондиціонера.

Раніше Фокус писав про те, що чим займатимуться українські вчені в місячній програмі NASA Artemis.