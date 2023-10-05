26 мільйонів км². Озонова діра майже досягла свого пікового розміру, і може стати ще більшою

Дослідження показують, що розмір рани на тілі Землі, що зяє, втричі перевищує розмір Бразилії й, ймовірно, це ще не межа.

Розмір озонової діри над Антарктикою постійно коливається, проте нові супутникові дані показують, що наразі вона є однією з найбільших за всю історію спостережень: її розмір уже втричі перевищує розмір Бразилії, пише Daily Mail.

Спостереження показують, 16 вересня розмір озонової діри становив 26 мільйонів квадратних кілометрів, проте вчені вважають, що це не межа — як правило, стоншення озонового шару тут не досягає свого піка до середини жовтня.

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Дослідники все ще не впевнені, з чим пов'язане таке істотне збільшення озонової діри, проте деякі роботи вчених вказують на те, що це може бути пов'язано з підводним виверженням вулкана Тонга в січні 2022 року. Зазначимо, що його вибух дорівнював найпотужнішому ядерному випробуванню США і найбільшому вибуху за більш ніж століття.

Вчені вже знають, що кожного серпня, на початку антарктичної весни, озонова діра починає зростати й досягає свого піка приблизно в жовтні, після цього починається зворотний процес і в кінцевому підсумку вона знову майже повністю закривається.

Цей процес пов'язаний з тим, що в Антарктиді настає літній час, а температура в стратосфері починає підвищуватися. Коли це відбувається, механізм, що руйнує озон, створює дірку, потім сповільнюється і зрештою зупиняється, не даючи озоновій дірі можливості зростати.

Останні три роки спостережень показують, що в період з 2019 по 2022 роки озонова діра закривалася пізніше, ніж зазвичай. Частково це пов'язано з лісовими пожежами в Австралії, внаслідок яких було випущено велику кількість диму, що руйнує озон. Цього року вчені знову спостерігали, що озонова діра відкрилася раніше — на самому початку серпня. Однак цього разу вчені не можуть спрогнозувати, коли вона закриється напевно.

Зазначимо, що озонова діра над крижаним континентом вперше була помічена в 1985 році. За останні 35 років вчені вжили безліч різних заходів, щоб спробувати зменшити її розміри. Дослідники вважають, не останню роль у відновленні озонової діри зіграв Монреальський протокол, підписаний 1987 року.

Попри те, що ймовірним винуватцем збільшення озонової діри називають виверження підводного вулкана Тонга, його вплив на озоновий шар все ще не доведено, а тому не можна з упевненістю стверджувати, що справа саме в цьому.

Раніше Фокус писав про те, що вчений з Канади знайшов небезпечну "тропічну озонову діру": але йому ніхто не вірить.