Шумерський цар Іддін-Даган злягався із жрицею під час публічного щорічного ритуалу

В книгах з історії ми зустрічаємо багато дивних та унікальних традицій, що практикували різні цивілізації та їхні лідери. Однією з таких традицій, є стародавній "шлюбний ритуал" Іддін-Дагана, царя Ісіна, Шумеру й Аккада.

Загадковий ритуал, що виходив за межі простого символізму, ґрунтувався на щирій вірі у сприяння родючості та забезпечення щедрого врожаю за допомогою ретельно продуманої церемонії, яка конкурувала навіть із найекстравагантнішими королівськими святкуваннями. Ритуал починався з ретельної підготовки жриці. Вона "омивала бедра" не один раз, а двічі, а потім приймала мильну ванну, щоб очиститися перед священним дійством, пише Ancient Origins.

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Іддін-Даган III був третім царем з династії Ісін Стародавньої Месопотамії. Династія Ісіна правила містом-державою Ісін, яке знаходилося в південній частині Месопотамії, на території сучасного Іраку.

Вважається, що правління Іддін-Дагана припадає на середину давньовавилонського періоду, приблизно на 1850-1800 роки до нашої ери. Він відомий насамперед з написів і глиняних табличок, знайдених археологами в регіоні. Ці написи часто фіксують адміністративні та економічні питання його часу, даючи певне уявлення про суспільство того періоду.

Стародавня Месопотамія була регіоном, що характеризувався складними містами-державами, кожне з яких мало власного царя та уряд, і ці міста-держави часто конкурували за владу та ресурси.

Хоча ми маємо певну інформацію про Іддін-Дагана ІІІ, багато деталей про його життя та правління залишаються невідомими через обмеженість історичних записів, що збереглися з тієї епохи. Царювання Іддін-Дагана, ймовірно, позначене стабільністю й миром. Його датувальні формули не згадують жодну війну та пов'язані передусім з його релігійною діяльністю. Цар також відомий з літературних творів, створених за часів його правління.

У ритуалі, сповненому містики та урочистості, Іддін-Даган виконував роль шумерського бога Думузі, божества, що асоціюється з пастухами та родючістю, а жриця — роль богині Інанни, богині любові, краси, сексу та війни. Вигук "О, мої святі стегна!" означав початок ритуального статевого акту, щоб догодити небесам і забезпечити родючість землі.

Церемонія була не просто приватною справою між царем і жрицею. Це була масова публічна подія з десятьма окремими етапами. Вулиці наповнювалися ритмічними співами чоловіків-повій, грацією танцівниць і невпинними ударами барабанщиць — все це було частиною священного дійства.

Однією з найважливіших частин цього історичного видовища було нанесення жрицями собі ран мечами. Це був болючий, але важливий ритуал, що демонстрував їхню відданість і жертовність на честь Інанни. Кульмінацією урочистої церемонії були сексуальні обійми короля та жриці, останній акт відданості, що мав заспокоїти богиню та забезпечити рік процвітання та врожаїв.

Це яскравий погляд на вірування та ритуали стародавньої цивілізації. Люди того часу вірили в те, що ці церемонії здатні принести родючість і процвітання на їхню землю. Хоча сьогодні ці традиції можуть здатися нам дивними, вони були невіддільною частиною їхньої культури. Таке наочне свідчення різноманітності та багатства людської історії, де навіть найнезвичніші традиції мали певну мету та значення у свій час.

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