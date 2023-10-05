Сприяє температура і вологість: у країнах Азії масштабний спалах хвороби, що вражає очі

Захворювання, від якого немає універсальних ліків, набирає своїх темпів, перетворюючи навчальні заклади, що колись кипіли життям, на закриті будівлі-примари.

Останнім часом у деяких країнах Азії, зокрема у В'єтнамі, Індії та Пакистані, спостерігається стрімке зростання кількості випадків захворювання на кон'юнктивіт. Масштаби настільки великі, що дехто вже називає це справжньою епідемією. І схоже, що штам, який поширюється, дуже заразний, особливо в умовах підвищеної вологості, пише ScienceAlert.

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У вересні кілька шкіл у В'єтнамі, Індії та Пакистані були змушені тимчасово закрити, щоб спробувати стримати поширення вірусу. Тільки за один день в індійському штаті Пенджаб було зареєстровано 13 000 нових випадків кон'юнктивіту. Всього за один місяць було зареєстровано понад 86 000 випадків захворювання. Мохсін Накві, тимчасовий виконувач обов'язків головного міністра Пенджабу, розповів, що в деяких школах майже в кожному класі було по п'ять-шість учнів з ознаками захворювання.

Цифри в Пакистані ще більш приголомшливі — близько 400 тис. осіб. Не пасе задніх і В'єтнам, де з січня по вересень було зареєстровано 63 000 випадків захворювання, що на 15% більше, ніж минулого року.

Кон'юнктивіт може бути викликаний бактеріями або вірусами. Вірусний тип, який і спричинив цей спалах, особливо заразний, адже він може жити на поверхнях до місяця і заразити людину за найменшого контакту з оком.

За словами Ізабель Жальбер, науковця, що займається проблемами зору, хоча кон'юнктивіт може бути викликаний багатьма вірусами, близько 75% випадків зараження припадає на аденовірус. Передбачається, що нинішній спалах у Пакистані спричинений вкрай заразним його штамом.

Симптоми кон'юнктивіту можуть варіюватися від почервоніння, болю, набряку, нечіткості зору, світлочутливості до водянистих виділень з очей. Важливо розуміти, що специфічних ліків від кон'юнктивіту не існує. Пацієнтам необхідно почекати близько двох тижнів, а іноді й довше, щоб імунна система змогла побороти вірус. Найкращий профілактичний захід у цьому разі — регулярне миття рук і прибирання поверхонь. У разі зараження вкрай важливо залишатися вдома, щоб не заразити оточення.

Спалахи кон'юнктивіту у світі не є чимось новим. Однак, оскільки вірус процвітає в певних кліматичних умовах, існує потенційний зв'язок між цими спалахами та зміною клімату на планеті. Деякі дослідження показують, що підвищення температури та вологості може бути фактором ризику поширення захворювання. Сухість, спричинена низькою вологістю, а також забруднення повітря також можуть відігравати роль у підвищенні ризику.

Оскільки навколишнє середовище змінюється, урядам вкрай важливо бути готовими до таких спалахів. Важливу роль відіграє інформування населення щодо симптомів і необхідності ізоляції в разі зараження. Після попереднього спалаху кон'юнктивіту 2022 року, індійські експерти запропонували підвищити рівень інформованості про захворювання і розширити телефонні медичні служби, особливо у віддалених районах країни.

Хоча ми не зможемо запобігти всім спалахам вірусних захворювань, підвищення рівня поінформованості, готовності та просвіти населення щодо вже відомих і вивчених хвороб може суттєво змінити ситуацію на краще.

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