Виявлено нову частину Сонячної системи: за Плутоном знайшли 12 великих об'єктів

Астрономи припускають, що за орбітою Плутона ховається ще один невідомий пояс Койпера з досить масивними об'єктами.

За орбітою Нептуна починається пояс Койпера — регіон Сонячної системи, наповнений тисячами крижаних об'єктів різного розміру, найвідомішим з яких є карликова планета Плутон. Пояс Койпера простягається на відстані від 30 до 50 астрономічних одиниць від Сонця. Але за цією межею не було виявлено великих крижаних об'єктів. Водночас в інших зоряних системах подібні регіони мають протяжність у сотні астрономічних одиниць. Тепер же група астрономів з Канади оголосила про те, що вони виявили за межами пояса Койпера 12 нових об'єктів, що вказує на існування другого пояса Койпера, а значить регіону Сонячної системи, про який ми ще не знали, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сонячна система занадто маленька і це проблема

За орбітою Нептуна починається пояс Койпера — регіон Сонячної системи, наповнений тисячами крижаних об'єктів різного розміру, найвідомішим з яких є карликова планета Плутон Фото: Live Science

За словами Веслі Фрейзера, астронома з Національної дослідницької ради Канади, виявлення 12 великих об'єктів за межами пояса Койпера натякає на те, що другий пояс Койпера, наповнений невідомими об'єктами, все ж існує. Або ж уже відомий регіон простягається набагато далі, ніж припускали вчені.

Якщо це відкриття, зроблене за допомогою наземних телескопів, підтвердиться, а для цього потрібні додаткові спостереження, то виявиться, що наша Сонячна система набагато більша і більш схожа на інші відомі зоряні системи.

За словами Фрейзера, наша Сонячна система здається занадто маленькою порівняно з іншими системами, а тому існування додаткових об'єктів далеко за орбітою Плутона вирішує цю проблему.

Особливості Сонячної системи

Наша Сонячна система — це не просто 8 планет, які обертаються навколо Сонця Фото: Live Science

Наша Сонячна система — це не просто 8 планет, які обертаються навколо Сонця. За Нептуном, який розташований на відстані в 30 астрономічних одиниць від нашої зірки (1 така одиниця дорівнює відстані від Сонця до нашої планети), розташований регіон, наповнений крижаними тілами, астероїдами та кометами — це пояс Койпера. Його протяжність становить приблизно 20 астрономічних одиниць, тобто його межа знаходиться приблизно на відстані в 50 астрономічних одиниць від Сонця. Найвідомішим тілом у цьому поясі є карликова планета Плутон.

Плутон Фото: NASA

На відстані в приблизно 100 астрономічних одиниць знаходиться геліопауза — межа Сонячної системи, але між цією межею і поясом Койпера не було виявлено жодного масивного об'єкта. До нового відкриття, яке ще потребує підтвердження.

Нове відкриття на краю Сонячної системи

За словами вчених, коли вони шукали нові цілі для дослідження космічного апарату "Нові горизонти" (він перебуває на відстані 57 астрономічних одиниць від Сонця), вони знайшли 12 нових великих об'єктів на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від нашої зірки.

Космчійскій апарат "Нові горизонти" Фото: space.com

Наявність цих об'єктів може підтвердити дані, які зібрав апарат "Нові горизонти". Річ у тім, що апарат NASA постійно бомбардує космічний пил. Але цей пил виникає під час зіткнення різних тіл у космосі, тож удари мали б припинитися за межами поясу Койпера. Але раз вони є, значить тут все ж існує багато об'єктів різного розміру, вважають учені. Дослідники припускають, що на відстані в 10 астрономічних одиниць від пояса Койпера може існувати ще один, другий пояс Койпера.

Вчені також сподіваються, що, можливо, апарат "Нові горизонти", місія якого була продовжена і розширена, як уже писав Фокус, зможе підтвердити нове відкриття за допомогою своїх приладів.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, чому навколо Сонця не обертається найпоширеніший вид планет у Всесвіті.