Муркотять як кішки. Названо техніку, яку використовують жінки, що говорять хрипким голосом

Дослідники розгадали секрет муркотіння кішок і виявили, що він вельми схожий на техніку, використовувану жінками для додання голосу хриплості.

Багато жінок-знаменитостей відомі своїми низькими і хриплими голосами, що виділяє їх серед інших. Найвідомішими представницями такого голосу, мабуть, є Кім Кардаш'ян і Періс Гілтон, пише Daily Mail.

Раніше дослідники вже вивчили механізм, завдяки якому жінки розмовляють подібними голосами. У новому дослідженні вони зосередилися на розумінні того, як муркочуть кішки. Цікаво, але у двох цих процесів виявилося щось спільне.

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Учені з Віденського університету виявили, що за муркотіння у кішки відповідають "спеціальні подушечки", вбудовані в голосові зв'язки тварин. Це пояснює, чому їм вдається видавати ці низькочастотні звуки. Однак куди більш захопливим виявилося те, що спостережуваний у кішок механізм виробництва звуку разюче схожий на людський "скрипучий голос", який так подобається багатьом.

До речі, попередні дослідження вже показали, що нявкання і вереск виробляються в гортані кішки, так само як і вокалізація у людей. Однак досі механізм муркотіння залишався загадкою для дослідників.

За словами провідного автора дослідження Крістіана Гербста, анатомічні дослідження виявили унікальну "подушечку" всередині голосових зв'язок кішки. Загалом у дослідженнях було вивчено 8 кішок і те, як працюють їхні гортані в міру того, як вони видають різні звуки. Результати показали, що циклічні м'язові скорочення зовсім не обов'язкові для створення котячого муркотіння. Замість цього команда виявила, що у кішок є унікальна подушечка всередині голосових зв'язок, яка відповідає за низькочастотні шуми.

За словами Гербста, вони з колегами також виявили, що це можна порівняти з голосовою фонацією у людей, яка виявляється на частотах нижче 70 Гц.

Раніше Фокус писав про те, що жінки з хрипким голосом здаються менш привабливими і розумними.