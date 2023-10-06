Ще ближче, ще швидше. Космічний апарат NASA встановив новий рекорд біля Сонця (відео)

Сонячний зонд "Паркер" підлетів ближче до Сонця, ніж будь-коли і набрав найвищу швидкість при цьому.

Космічний апарат "Паркер", який продовжує вивчати Сонце вже кілька років, має вийти на найближчу орбіту навколо нашої зірки протягом 5 маневрів. Для зближення із Сонцем апарат використовує гравітацію Венери, навколо якої він здійснює обльоти. До кінця наступного року сонячний зонд "Паркер" має виконати 4 близьких обльоти Сонця і щоразу відстань між зіркою та апаратом скорочуватиметься, при цьому швидкість польоту збільшуватиметься. Але перший близький обліт Сонця "Паркер" здійснив 27 вересня, про що повідомили вчені з NASA. Під час цього обльоту зірки було встановлено нові рекорди, пише Universe Today.

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Ще 2018 року NASA відправило "Паркер" для вивчення Сонця і розкриття головних таємниць нашої зірки. Головна мета апарату — вивчити процеси, які відбуваються у верхній частині атмосфери Сонця, тобто сонячній короні. Також вчені з'ясують, чому потік сонячних частинок, званий сонячним вітром, набирає величезну швидкість одразу після того, як залишає Сонце. За допомогою "Паркера" вчені також хочуть отримати більше даних про структуру зірки, її магнітні поля та корональні викиди маси — потоки плазми, які викидає в космос наше Сонце.

Сонячний зонд "Паркер" витримує величезну температуру середовища, що оточує Сонце, яка становить приблизно 1400 градусів Цельсія, і йому не страшні ні корональні викиди маси, ні сонячний вітер.

Сонячний зонд "Паркер" підлетів ближче до Сонця, ніж будь-коли і набрав найвищу швидкість при цьому Фото: NASA

Під час першого з п'яти найближчих обльотів Сонця, який відбувся 27 вересня, космічний апарат встановив нові рекорди. Зокрема, він пролетів над поверхнею Сонця, або фотосферою, на відстані в 7 млн 260 тисяч км. При цьому гравітаційний маневр навколо Венери, здійснений до цього, дозволив "Паркеру" набрати найбільшу швидкість — вона склала 635 266 км/год.

Згідно з планами NASA, космічний апарат займатиметься вивченням Сонця до середини 2025 року, хоча, можливо, його місію буде продовжено.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені представили результати нового дослідження, згідно з яким космічний апарат "Паркер" став першим зондом, який пролетів крізь корональний викид маси. При цьому жоден з його приладів не постраждав. Вчені заявили, що це було найближче спостереження за викидом плазми на Сонці.

Такі виверження, тобто корональні викиди маси, відбуваються на Сонці постійно. При цьому плазма відлітає далі від Сонця зі швидкістю від 100 до 3000 км/с. Якщо на шляху руху потоку плазми опиняється Земля, то удар по магнітному полю планети викликає появу геомагнітних бур. Найшкідливіше, що може статися в результаті — це поява яскравих полярних сяйв. Але в гіршому випадку, такий удар призводить до виходу з ладу енергетичних систем і зв'язку.

Також Фокус писав про те, що за допомогою даних сонячного зонда "Паркер" вчені знайшли пояснення появі так званих блискавок на Венері. Виявилося, що це взагалі не блискавки в земному розумінні цього явища.