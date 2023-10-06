Повна синхронізація. Класична музика змушує серця глядачів битися в унісон

Дослідники вважають, що прослуховування симфонії може також змусити людей дихати з однаковою частотою.

Класична музика, як показує дослідження, здатна об'єднувати людей. Причому до такої міри, що їхні серця починають битися синхронно, пише Daily Mail.

Дослідники також вважають, що емоційна реакція на симфонію здатна об'єднати слухачів до такої міри, що вони починають дихати з однією частотою й однаково рухатися на своїх стільцях під час концерту.

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Дослідження було проведене в Берліні, вчені відібрали 132 відвідувачі концерту віком від 18 до 85 років, які слухали струнний квінтет, що виконував композиції Бетховена, Брамса і нинішнього постійного композитора Лондонського філармонійного оркестру Бретта Діна.

На кожного з реципієнтів помістили спеціальний пояс із датчиками всередині, крім того, учасникам дослідження виміряли частоту серцевих скорочень і видимий рівень збудження, який вимірюється невеликою кількістю поту на кінчиках пальців. Вчені виявили, що прослуховування класичної музики насправді може синхронізувати людей.

Реципієнти, які описують емоції як почуття "натхнення" або "емоційного хвилювання", з більшою ймовірністю мали синхронізований серцевий ритм. За словами керівників дослідження, професора Вольфгана Чахера з Бернського університету у Швейцарії, результати виявилися вельми дивовижними. Люди, які не знають одне одного і навіть не спілкувалися між собою, мають "спільну точку зору".

За словами команди, така синхронність є доказом того, що люди дійсно захоплені музикою, оскільки вони емоційно реагують на неї однаково. Під час дослідження вчені також попросили людей оцінити різні враження від концертів.

Результати свідчать, ті, хто вважав приємне проведення часу зі своїми друзями важливою частиною свого досвіду, з меншою ймовірністю синхронізували свої фізичні реакції з музикою та іншими людьми. Автори вважають, що на це може впливати надмірний інтерес до спілкування з іншими, що може відволікати від прослуховування музики.

Менш сприйнятливими до синхронізації також виявилися екстраверти та люди, які були більш невротичні. Водночас люди, анкети яких засвідчили, що вони є більш приємними особистостями та здатні насолоджуватися новим досвідом, більш глибоко реагували на музику.

Цікавим також здається те, що рухи глядачів загалом стали синхронізованими, незалежно від того, що вони сиділи на відстані та в тьмяному освітленні. Синхронізація означає координацію на статистично значущому рівні, причому процеси не обов'язково відбуваються в один і той самий час.

До слова, попередні дослідження показали, що музиканти та диригенти також синхронізують свої фізичні реакції на музику.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали відтворену мозком пісню Pink Floyd.