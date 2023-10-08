Готують ґрунт: учені дізналися, які хвороби сприяють майбутньому розвитку діабету

Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що деякі хвороби та супутні їм запальні процеси можуть значно підвищити ризик розвитку діабету.

Говорячи про діабет 2-го типу, на думку нам, найчастіше, спадають такі поширені ознаки, як часті походи в туалет або постійна спрага. Однак, як показало недавнє дослідження, існує й інший спосіб визначити, чи перебуває людина в групі ризику, а саме аналіз її історії хвороб, пише New Atlas.

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Протягом останніх кількох років наукове співтовариство розбурхували унікальні та несподівані відкриття в галузі лікування діабету. Від використання звукових хвиль для контролю захворювання у тварин до перетворення клітин шлунка на фабрики з виробництва інсуліну — всі ці досягнення вражають. Був навіть проведений чудернацький експеримент із використанням пісні гурту Queen, що спричинила викид інсуліну в мишей. Однак новітнє відкриття не настільки помітне, але не менш важливе: попередні хвороби людини можуть дати уявлення про її майбутній ризик розвитку діабету.

У недавньому дослідженні, представленому на великій конференції з діабету в Німеччині, вчені вивчили історію хвороби майже 2 000 дорослих людей. З них більше половини страждали на діабет 2-го типу. Вивчивши їхні медичні карти, деякі з яких були зроблені за 50 років, дослідники виявили інтригуючі закономірності. Люди, які страждають на діабет, частіше мали в минулому певні захворювання, як-от астма, проблеми з серцем, артеріальний тиск і навіть звичайні інфекції, пов'язані з дихальною системою або очима, носом і горлом.

Так, серед хворих на діабет понад 33% у минулому страждали на респіраторні інфекції, 20% мали проблеми з серцем або ЛОР-інфекції, а 10% страждали на астму. З іншого боку, серед тих, хто не страждає на діабет, ці захворювання спостерігалися менш ніж у 5%, за винятком респіраторних інфекцій, які все ж таки зустрічалися приблизно у 10%.

Важливо зазначити, що в цьому дослідженні не стверджується, що ці захворювання спричиняють діабет. Однак простежується цікавий зв'язок, пов'язаний із запаленням — спільною рисою всіх цих захворювань. Запалення, викликане генетикою, навколишнім середовищем або іншими захворюваннями, судячи з усього, може підготувати ґрунт для розвитку діабету в більш пізньому віці.

Адріан Хілд, співавтор дослідження, підкреслює важливість отриманих результатів. Розпізнавання потенційних ознак діабету за кілька років до постановки діагнозу може дати людям шанс уникнути захворювання або підготуватися до нього, каже вчений. Дізнавшись про це на ранній стадії, вони можуть змінити спосіб життя, щоб запобігти цій серйозній проблемі зі здоров'ям.

Дослідження розглядається як багатообіцяючий крок, що допомагає лікарям раніше виявляти пацієнтів, які входять до групи ризику. Як зазначив Гілд, воно малює більш чітку картину шляху від переддіабету до постановки діагнозу повноцінного діабету. Результати наукової роботи в майбутньому стануть доступними для широких мас, заявили автори.

Схоже в майбутньому в лікарів з'явиться ще один корисний інструмент для діагностування та можливого запобігання діабету в багатьох людей. У наш час, коли проблема діабету вийшла на світовий рівень, будь-яка можливість запобігти розвитку хвороби важлива, як ніколи.

Раніше Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

Також Фокус писав про те, що хвиля діабету захлесне людство до 2050 року. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

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