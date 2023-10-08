Зворотний бік "хорошого" холестерину: вчені пов'язали ЛПВЩ із розвитком хвороби Альцгеймера

Так званий у науковому світі "хороший" холестерин може бути пов'язаний із розвитком деменції та хвороби Альцгеймера, згідно з новим дослідженням.

Усі, хто коли-небудь здавав аналіз на холестерин, знають про його різні види: холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) і холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). ЛПВЩ часто називають "хорошим" холестерином, а ЛПНЩ — "поганим". І, схоже, вплив холестерину поширюється навіть на наш мозок. У нещодавньому дослідженні було виявлено цікавий взаємозв'язок між рівнем холестерину і ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та пов'язаних із нею деменцій, пише HealthDay.

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Ерін Л. Фергюсон та її співробітники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вивчили медичні картки та дані опитувань 184 367 осіб. Ці люди надали інформацію про свою поведінку в період із 2002 до 2007 року, протягом двох років після цього вони перевіряли рівень холестерину і до грудня 2020 року перебували під наглядом на предмет виявлення ознак деменції або хвороби Альцгеймера.

Цікаво, що як високий, так і низький рівень холестерину ЛПВЩ був пов'язаний із незначним підвищенням ризику розвитку хвороби Альцгеймера та пов'язаних із нею деменцій. У людей із найнижчими та найвищими показниками ризик був вищим на 7% та 15%, відповідно, порівняно з тими, хто мав середній рівень.

Щодо холестерину ЛПНЩ, так само відомого як "поганий" холестерин, прямого зв'язку з ризиком розвитку деменції виявлено не було. Однак при розгляді питання про використання статинів — препаратів, які часто призначають для зниження рівня холестерину, виявився цікавий поворот. Серед тих, хто приймав статини (53% досліджуваної групи), вищий рівень ЛПНЩ був пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деменції. Однак у тих, хто не приймав статини, вищий рівень ЛПНЩ, мабуть, дещо знижував ризик.

Виявлення того, що як високий, так і низький рівень холестерину ЛПВЩ може підвищувати ризик розвитку деменції, було несподіваним для авторів. Однак важливо пам'ятати, що ці підвищення, хоча й помітні, але відносно невеликі. Як зазначає Марія Глімур, одна зі співавторів дослідження, реальні наслідки цих результатів ще належить проаналізувати.

Це дослідження дає змогу по-новому поглянути на взаємозв'язок між холестерином і деменцією. У міру проведення подальших досліджень вчені зможуть отримати більш чітке уявлення про те, чому рівень холестерину впливає на здоров'я нашого мозку, і як ми можемо використовувати цю інформацію, щоб краще захистити його.

Дотримання балансу, мабуть, є ключовим моментом, який підкреслює це дослідження. Як і в багатьох інших речах у житті, занадто багато або занадто мало не завжди добре, це стосується і холестерину ЛПВЩ. Однак перш ніж робити поспішні висновки або вносити будь-які зміни у свій режим харчування, краще проконсультуватися з лікарем.

Раніше Фокус писав про симптоми деменції, які часто не беруться людьми до уваги. Хоча ліків від деменції досі немає, раннє її виявлення і лікування робить життя уражених нею людей набагато комфортнішим і безпечнішим.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект зміг передбачити перебіг хвороби Альцгеймера. Оскільки хвороба Альцгеймера має індивідуальний для кожної людини перебіг, вчені вдалися до новітніх технологій для створення достовірного і швидкого методу діагностики.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.