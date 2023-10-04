Штучний страж інтелекту. ШІ зміг передбачити перебіг хвороби Альцгеймера

Оскільки хвороба Альцгеймера має індивідуальний для кожної людини перебіг, вчені вдалися до новітніх технологій для створення достовірного і швидкого методу діагностики.

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Хвороба Альцгеймера — це складне захворювання головного мозку, яке впливає на мислення, поведінку та пам'ять людини. Через індивідуальність окремого мозку, простежити загальний хід розвитку хвороби вкрай складно. Кожна людина, що страждає на хворобу Альцгеймера, може переживати її по-різному, тож вченим і лікарям важко спрогнозувати, як розвиватиметься хвороба в тієї чи іншої людини. Однак нове дослідження дає більш чітке поняття того, як розвивається і змінюється хвороба протягом життя людини, пише Medical News.

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У нещодавньому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як розвивається і змінюється хвороба Альцгеймера з плином часу. Використовуючи високотехнологічні інструменти та сучасні комп'ютерні моделі, вони вивчали, як люди проходять шлях від стадії здорового мозку до ранніх ознак порушення пам'яті, а потім і до повноцінної хвороби Альцгеймера.

Для осмислення величезної кількості даних, отриманих унаслідок сканування мозку та з медичних карт, група дослідників використала передовий комп'ютерний метод "глибокого навчання". Вони навчили свою модель на даних 1370 осіб, а потім протестували її на окремій групі з 233 осіб.

Учені проаналізували знімки мозку, щоб визначити товщину певних його ділянок, кількість сірої речовини та навіть площу його поверхні. Таким чином, вони сподівалися виявити ознаки або закономірності, що свідчать про прогресування хвороби Альцгеймера.

Комп'ютерна модель, подібно до детектива, блискавично вловлювала підказки та закономірності, які могли допомогти передбачити розвиток хвороби Альцгеймера. Вона навіть змогла виявити людей, які ризикують перейти від здорового мозку до ранніх порушень пам'яті, а потім і до повноцінної хвороби Альцгеймера. Автори дослідження виявили, що деякі ознаки в мозку, такі як розмір певних ділянок і наявність певних білків, можуть підказати, як швидко людина може перейти від однієї стадії хвороби до іншої.

Крім того, було виявлено зв'язок між трьома специфічними генетичними варіаціями та ймовірністю прогресування хвороби Альцгеймера: від ранніх проблем з пам'яттю до хвороби Альцгеймера. Це дуже важливо, оскільки дає змогу припустити, що існують генетичні чинники, які можуть впливати на швидкість розвитку хвороби. Окремо автори виокремили той факт, що стан мозку швидше погіршувався в жінок, людей з меншим об'ємом мозку в певних ділянках, а також у тих, хто отримав нижчі бали за когнітивними тестами.

За словами авторів, краще розуміючи розвиток хвороби Альцгеймера, лікарі можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення про лікування та догляд. Крім того, для тих, хто розробляє клінічні випробування нових методів лікування хвороби Альцгеймера, це дослідження може стати золотою жилою.

Раніше Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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