Люди відкрили Америку на 7000 років раніше, ніж вважалося: це змінює історію континенту

Автори нового дослідження знайшли більше доказів того, що люди заселили Північну Америку не 14 000 років тому, а раніше.

Тривалий час предметом суперечок у науковому співтоваристві залишалася відповідь на питання про те, коли і яким чином перші люди прибули до Північної Америки. У 20 столітті вважалося, що заселення внутрішніх територій континенту відбулося не раніше, ніж 14 тисяч років тому. Вчені з Університету Борнмута, Велика Британія, ще 2 роки тому вперше заявили про те, що перші люди потрапили в Америку на 7 тисяч років раніше. Але їхнє твердження піддали критиці. Тепер же дослідники знайшли нові докази, що підтверджують їхні попередні висновки, пише Phys.

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За словами Метью Роберта Беннетта з Університету Борнмута, у минулому столітті вчені припускали, що перші люди потрапили з Аляски у внутрішні регіони Північної Америки не раніше, ніж 14 тисяч років тому. Це було пов'язано з появою своєрідного коридору через танення льоду між крижаними щитами під час останнього льодовикового періоду.

За словами Саллі Крістін Рейнольдс з Університету Борнмута, на початку 21-го століття з'явилися гіпотези, що люди заселили Північну Америку вперше на 2 тисячі років раніше, але знову ж таки цей процес стався тільки наприкінці льодовикового періоду.

Два роки тому ці вчені представили дослідження знайдених стародавніх скам'янілих людських слідів і виявилося, що ці сліди були залишені людьми ще 23 тисячі років тому. Таким чином вчені переписали історію Америки, і це викликало хвилю критики в науковій спільноті.

"Тепер у нас є докази, які підтверджують ці дані", — каже Беннет.

Під час попереднього дослідження вчені провели радіовуглецевий аналіз скам'янілого насіння трав'янистих рослин, що було виявлено у відкладеннях неподалік від місця, де було виявлено сліди стародавніх людей.

Під час попереднього дослідження вчені провели радіовуглецевий аналіз скам'янілого насіння трав'янистих рослин, що було виявлено у відкладеннях неподалік від місця, де було виявлено сліди стародавніх людей. Фото: phys.org

"Нас критикували за те, що аналіз показав надто давню дату, бо насіння трави зазнало впливу так званої жорсткої, тобто більш солоної, води. Така вода містить карбонатні солі, а значить і вуглець. Тому частина ізотопу вуглецю під назвою вуглець-14, на якому ґрунтується наше датування, зазнала радіоактивного розпаду. Критики заявили, що насіння трав'янистих рослин могло споживати стару воду і вік насіння здавався більшим, ніж є насправді", — каже Рейнольдс.

Для того щоб провести новий радіовуглецевий аналіз для підтвердження попередніх висновків, вчені використовували метод проточної цитометрії, який частіше використовується для підрахунку і відбору проб окремих клітин людини. Проточна цитометрія використовує флуоресцентні властивості клітин, стимульованих лазером. Ці клітини рухаються через потік рідини. Флуоресценція дає змогу відводити окремі клітини в потоці рідини, брати проби та концентрувати їх.

"За допомогою проточної цитометрії ми обробили зразки відкладень для концентрації в них насіння трави. Нове дослідження показало, що жодного впливу дуже старої води на насіння не було. Щоб остаточно переконатися в правильності своїх висновків, ми використали й інший метод датування, який називається оптично стимульованою люмінесценцією. Цей метод заснований на накопиченні енергії всередині похованих у відкладеннях зерен кварцу з плином часу. Ця енергія походить від фонового випромінювання, що оточує нас. Що більше енергії ми знаходимо, то старші зерна кварцу. Ця енергія вивільняється, коли кварц піддається впливу світла, тому можна дізнатися, коли зерна кварцу востаннє бачили сонячне світло", — каже Беннет.

Метод оптично стимульованої люмінесценції також показав, що люди залишили сліди у внутрішній частині Північної Америки 23 тисячі років тому, ґрунтуючись на датуванні скам'янілих зерен стародавніх рослин, кажуть учені.

Фокус уже писав про те, що вчені відтворили обличчя найдавнішої знайденої людини.