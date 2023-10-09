Культурний скарб Криму на межі знищення: Росія продовжує "реставрувати" Ханський палац (фото)

Ханський палац у Бахчисараї — це єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. В період з 1532 по 1783 роки він слугував родовою резиденцією правителів Кримського ханства — династії Ґераїв.

Шостий рік поспіль в Криму триває реставрація Ханського палацу в Бахчисараї, але ці роботи викликають серйозні занепокоєння. Окупаційна влада Криму, яка взяла на себе завдання відновлення палацу, насправді перебудовує його на свій лад. За даними джерел, вони планують завершити роботи до кінця 2024 року, пише "Суспільне".

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Ельміра Аблялімова-Чийгоз, колишня директорка музейного комплексу "Ханський палац у Бахчисараї" розповіла, що на території палацу зараз розпочато ще одне будівництво.

"Посольський дворик, де ми отримали інформацію, що вони намагаються там нібито побудувати амфітеатр, це територія, де ще мають проводитись археологічні дослідження. Тому сьогодні, коли ми кажемо про побудову саме цього амфітеатру, ми кажемо про те, що ми можемо втрати ті залишки, які є під землею", — сказала вона.

Окупаційна влада Криму, яка взяла на себе завдання відновлення палацу, насправді перебудовує його на свій лад Фото: Суспільне Крим

Важливо зазначити, що ця територія має археологічну цінність, і там можуть знаходитися артефакти, оскільки раніше тут розташовувалися частини гарему, прибудова до палацу та альтанки.

Однак російські окупанти вже декілька років не розглядають Ханський палац як об'єкт археології. Свідченням цього є факт видалення автентичної ручної роботи на даху палацу та використання сучасних будівельних матеріалів і технологій, які не лише відхиляються від історичного стилю, але й можуть зруйнувати самі руїни.

"По Бахчисарайському Ханському палацу ми бачимо, що вони використовують сучасні будівельні матеріали, сучасні будівельні технології. Замість черепиці, яка була виконана вручну, вони використовують заводську іспанського виробництва, яка повністю спотворює образ палацу", — зазначила Ельміра Аблялімова-Чийгоз.

Важливо зазначити, що ця територія має археологічну цінність, і там можуть знаходитися цінні артефакти Фото: Суспільне Крим

На жаль, ця ситуація стала загрозою для історичних споруд. Вони мають тріщини, стіни відвалюються. Кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Евеліна Кравченко пояснила причини таких руйнувань.

"Окупаційна влада намагалася захистити ці споруди від вологи і атмосферних опадів, і вирішила поставити над ними так звані навіси. Забила для цього стовпи-сваї, які тримали ці навіси, від чого пішло пошкодження стін, несучих стін палацу від фундаменту. Це катастрофа. Це означає, що така споруда довго не простоїть", — розповіла фахівчиня.

Однак російські окупанти вже декілька років не розглядають Ханський палац як об'єкт археології Фото: Суспільне Крим

Важливо зазначити, що через окупацію Ханський палац не встиг потрапити до списку ЮНЕСКО, і тепер, за словами фахівців, він вже частково втратив підстави для цього. Старовинні деталі споруди знищуються, іноді навіть викидаються на смітник. Це не просто руйнування, але і експропріація спадщини кримських татар.

Ба більше, Ханський палац у Бахчисараї — це єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. У період з 1532 по 1783 роки він слугував родовою резиденцією правителів Кримського ханства — династії Ґераїв.

"Старі елементи будівлі просто знищуються, просто викидаються інколи на смітник. І це по суті є нищення, експропріацією власне спадщини кримських татар", — наголосила наукова співробітниця Скарбниці Національного музею історії України Оксана Ліфантій.

"У нас майже не залишилося після депортації в 1944, після 17-го року, після 1 анексії російської імперії Криму. В нас не залишилося матеріальних свідчень нашого етногенезу, розвитку, державності на цій території. І все, що ми маємо на сьогодні, це Бахчисарайський Ханський палац", — підсумувала колишня директорка музейного комплексу.

Чи вдасться повернути палац до первозданного вигляду, визначиться після деокупації. Тільки тоді можна буде експертно оцінити масштаби завданої окупантами шкоди історичному об'єкту.

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