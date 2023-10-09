Незрозуміле явище. Струмінь плазми з центру гігантської галактики провокує вибухи зірок (фото)

Учені виявили ще одне загадкове явище в глибокому космосі та намагаються його пояснити.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів аrXiv, учені виявили нове загадкове явище у відомій гігантській галактиці M87. Вона розташована на відстані в 53,5 млн світлових років від нас і в ній постійно, як і в інших галактиках, виникають вибухи зірок, які називаються новими. З ядра цієї активної галактики також виривається величезний струмінь плазми (релятивістський струмінь), який відлітає вдалину на багато тисяч світлових років. Вчені вважали, що цей струмінь і вибухи нових ніяк не пов'язані один з одним. Але нове дослідження показує, що вибухи зірок відбуваються саме вздовж польоту струменя плазми. Тобто цей струмінь якимось чином провокує ці вибухи. Але поки точно не зрозуміло, як саме, хоча є деякі припущення, пише Universe Today.

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Активна галактика М87

Гігантська галактика M87 відома любителям астрономії тим, що саме її надмасивну чорну діру вчені сфотографували вперше в історії 4 роки тому. Такі чорні діри роблять галактики активними, тобто вони мають активні ядра. А в активних галактиках із цих ядер відбувається викид величезних струменів плазми.

Викид струменя плазми з ядра галактики М87 Фото: NASA

Ця речовина виривається з аккреційного диска (регіон космосу, де накопичується матерія, що поглинається чорними дірами), що оточує надмасивну чорну діру.

Що таке вибух нової?

Щодо вибухів нових, то вони відбуваються на поверхні зірок білих карликів, які мають зірку-компаньйона. Білі карлики постійно забирають речовину в цієї зірки і коли маса білого карлика досягає певної межі, то відбувається вибух. Якщо вибухи наднових знищують зірки, то вибухи нових не роблять цього. При цьому за все життя білого карлика (це залишок зірки схожої на Сонце, яка закінчила своє життя) може статися кілька вибухів нових.

Щодо вибухів нових, то вони відбуваються на поверхні зірок білих карликів, які мають зірку-компаньйона. Білі карлики постійно забирають речовину в цієї зірки і коли маса білого карлика досягає певної межі, то відбувається вибух Фото: NASA

Космічна загадка

Використовуючи дані космічного телескопа Хаббл, вчені виявили 135 вибухів нових у галактиці М87. Але справжньою несподіванкою для астрономів стало те, що ці вибухи відбувалися на шляху проходження релятивістського струменя з ядра галактики.

Поки що вчені достеменно не знають, чи є це звичайним явищем для всіх активних галактик, або ж у галактиці М87 відбувається щось особливе. Таким чином автори дослідження припустили, що величезний струмінь плазми впливає на появу вибухів білих карликів.

Надмасивна чорна діра в центрі галактики М87 Фото: черная дыра

У вчених є кілька теорій

Автори дослідження припускають, що найпростішим поясненням того, що струмінь плазми провокує появу нових, є те, що цей струмінь нагріває зірки-компаньйони білих карликів. Це призводить до того, що зірки швидше віддають свою речовину і білі карлики вибухають. Але ці зірки занадто маленькі й розташовані далеко від ядра галактики, тому навіть найсильніше випромінювання струменя навряд чи матиме настільки потужний вплив. Тобто ймовірність такого сценарію невелика, вважають учені.

Інша теорія припускає, що струмінь плазми провокує активне зореутворення, а отже, з'являється більше подвійних зірок і це призводить до більшої кількості вибухів нових. Але і в цьому сценарії є свої проблеми, тому він теж малоймовірний.

Є й третя теорія, яка свідчить, що ударні хвилі від струменя плазми провокують формування міжзоряних хмар із газу і пилу. Коли така хмара підлітає до подвійної зоряної системи, то білий карлик збільшує швидкість забору речовини з навколишнього простору і це призводить до вибуху нової. З іншого боку, ця ж ударна хвиля може краще нагріти зірку-компаньйона білого карлика, ніж саме випромінювання цього струменя, і це призводить до наслідків, описаних у першому сценарії вище.

Поки у вчених немає точної відповіді на нове загадкове явище, яке було виявлено в галактиці М87, але вони сподіваються незабаром отримати відповіді в результаті нових спостережень.

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