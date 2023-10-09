Картину Рембрандта за $18 млн продали за безцінь як наслідування знаменитого художника (фото)

Нещодавно дослідження картини "Поклоніння царів" виявило, що її написав Рембрандт. Ця робота довгий час була поза увагою громадськості й фахівців.

Уявіть, що у вас є картина, яку колись оцінювали в $15 000, і ви дізнаєтеся, що вона може коштувати приголомшливі $18 мільйонів. Саме так сталося з "Поклонінням царів", полотном, що виявилося роботою відомого голландського художника Рембрандта, пише CNN.

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"Поклоніння царів" було поза увагою громадськості з 1950-х років, аж поки не з'явилося нещодавно. Спочатку картину придбав Нідерландський колекціонер, на ім'я Йоганнес Хельдрінг в Амстердамі у 1955 році. Протягом багатьох років вона переходила з рук в руки, а два роки тому продана на аукціоні Christie's в Амстердамі.

На той час її відносили до "Кола Рембрандта", припускаючи, що її міг створити учень або близький друг знаменитого художника. Оцінювали полотно скромно — від 10 600 до 15 800 доларів. На диво, її продали анонімному покупцеві за величезну суму — 908 000 доларів.

Sotheby's дійшов висновку, що "Поклоніння царів" дійсно є автентичною роботою самого Рембрандта. Вважається, що вона створена на початку його кар'єри, близько 1628 року, коли художнику було лише близько 22 років і він жив у голландському місті Лейден. Зараз картина оцінюється від 12,2 до 18,3 мільйона доларів.

Ретельні дослідження виявили зміни, які Рембрандт вніс до картини Фото: Sotheby's

Це відкриття — не що інше, як сенсація, адже переважна більшість робіт Рембрандта зберігається в музеях по всьому світу. Крім того, більшість картин, які з'являлися на аукціонах протягом останніх десятиліть, були портретами або ескізами певних персонажів. "Поклоніння царів" виділяється, зображуючи зустріч трьох мудреців із немовлям Ісусом.

Джордж Гордон, співголова Old Master Paintings Worldwide Sotheby's, відзначив важливість цієї знахідки. Він додав, що картина доповнює наше розуміння Рембрандта у вирішальний період його творчого розвитку, коли митець стрімко еволюціонував як художник.

Цікаво, що історія картини дещо загадкова. Найперша згадка про неї датується 1714 роком в описі амстердамського колекціонера, на ім'я Костянтин Ранст. Її виставляли на продаж у 1814 та 1822 роках, але потім вона зникла з поля зору до середини 20-го століття.

Хоча в 1950-х роках вона була включена до музейних виставок і вважалася роботою Рембрандта провідними вченими, пізніше її не помічали та ігнорували в літературі про Рембрандта.

Нещодавня експертиза Sotheby's виявила різні зміни та виправлення, зроблені самим Рембрандтом, включаючи зміни німба немовляти Ісуса та головного убору Діви Марії. Дуже мало сюжетних картин Рембрандта залишилося в приватних руках, що робить цю картину рідкісною і захопливою можливістю для колекціонерів або інституцій.

"Поклоніння царів" демонструє всі характерні елементи стилю Рембрандта з кінця 1620-х років, проливаючи нове світло на його творчий процес. Наразі картина виставлена на аукціоні Sotheby's у Гонконзі, а потім помандрує до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Лондона перед тим, як її продадуть на аукціоні 6 грудня. Це надзвичайна подорож для картини, колись недооціненої, а тепер визнаної справжнім шедевром одного з найвидатніших художників в історії.

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