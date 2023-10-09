Запорука здорової старості. Учені розповіли, що потрібно робити, щоб уникнути розвитку деменції

Хвороба Альцгеймера, найпоширеніша форма деменції, вражає безліч людей у старшому віці, але вчені дізналися простий і дієвий спосіб знизити ризик розвитку захворювання.

Ми постійно чуємо про користь хорошого сну. Від заряду продуктивності на весь день до поліпшення психологічного та фізичного здоров'я, причин, здається, нескінченна кількість. І, судячи з усього, до цього зростаючого списку можна додати ще одну вагому перевагу. Хороший сон може також зіграти вирішальну роль у запобіганні зниженню пам'яті, пов'язаному з хворобою Альцгеймера, пише ScienceAlert.

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У нещодавньому дослідженні група вчених із кількох університетів США спостерігала за 62 літніми людьми, які вирізнялися високою розумовою працездатністю. Вони виявили, що ті, у кого спостерігалися ранні зміни мозку, пов'язані з хворобою Альцгеймера, як правило, краще справлялися з тестами на пам'ять, якщо вони спали міцніше і якісніше. У науковому світі це називають фазою глибокого сну.

На це не впливали інші фактори, такі як освіта, фізична активність або соціальні зв'язки, які зазвичай вважаються захистом від погіршення пам'яті в літньому віці. У людей із незначними змінами в мозку, характерними для хвороби Альцгеймера, не спостерігалося істотних відмінностей у роботі пам'яті, незалежно від того, наскільки добре вони спали.

Метью Вокер, нейробіолог з Каліфорнійського університету в Берклі і старший автор дослідження, назвав глибокий сон потенційним "рятувальним плотом" для пам'яті. Обнадіює в результатах цього дослідження і те, що, судячи з усього, ми можемо поліпшити свій режим сну незалежно від віку.

Попередні дослідження показали, що порушення сну можуть бути пов'язані з накопиченням певних білків у мозку, що часто спостерігається у пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Таке накопичення може впливати на глибокий сон і пам'ять. Однак причинно-наслідковий зв'язок між сном і цими білками поки що не зовсім зрозумілий.

Важливо також зазначити, що, хоча ці білки є маркерами хвороби Альцгеймера, сама їх наявність не гарантує розвитку захворювання. Деякі люди з високим рівнем цих білків не піддаються розвитку хвороби. Щоб з'ясувати причину цього, Вокер і його колеги виміряли рівень сну учасників дослідження, а потім перевірили їхню пам'ять. Вони виявили, що глибокий сон, зокрема, забезпечує когнітивний ріст у тих, хто має вищий рівень цих самих білків.

Важливим висновком з цього дослідження є те, що сон може бути тим, що ми можемо регулювати самостійно, щоб потенційно знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Якісний сон не лише дає мозку перепочинок, а й дає змогу йому очиститися від шкідливих сполук. Ба більше, такий спосіб профілактичної боротьби з потенційними хворобами доступний кожній людині незалежно від віку та соціального статусу.

Зсофія Завеч, одна з авторів дослідження, зазначила, що, хоча у деяких людей можуть проявлятися ранні ознаки прогресування хвороби Альцгеймера, певні фактори способу життя, включно з якісним сном, можуть слугувати буфером.

Нарешті, хоча снодійні засоби можуть здатися деяким простим рішенням, на ділі вони можуть виявитися далеко не ідеальним варіантом. Деякі дані свідчать про те, що вони не сприяють глибокому сну, корисному для пам'яті. Замість цього корисніше дотримуватися природних звичок, що сприяють сну, наприклад, знизити споживання кофеїну у вечірній час, зайнятися фізичними вправами, обмежити час роботи з екранами гаджетів і, можливо, взяти за звичку приймати теплий душ перед сном.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.