Той, що забирає душу. Учені розповіли, як давно на Землі існує рудий колір волосся

Попри те, що в наші дні натуральний рудий колір волосся трапляється вкрай рідко, вчені виявили, що йому вже понад 10 мільйонів років.

Про людей з натуральним рудим кольором волосся існує безліч міфів, наприклад, один із них стверджує, що в них "немає душі". Водночас статистика свідчить про те, що рудий колір волосся насправді трапляється вкрай рідко — лише у менш ніж 2% населення планети, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені вивчали скам'янілості та виявили фрагменти феомеланіну — пігменту, що надає рудого кольору. Цей пігмент був виявлений у скам'янілостях жаб, і тепер дослідники вважають, що рудий колір існує на планеті ось уже 10 мільйонів років.

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Тепер команда стверджує, що отримані ними результати можуть допомогти палеонтологам відновити початкові кольори давно вимерлих видів. Команду очолили дослідники з Університетського коледжу Корка. Під час дослідження вони провели лабораторні експерименти на пір'ї чорних, рудих і білих птахів, що дало змогу простежити, як пігменти феомеланіну розкладаються в процесі скам'яніння.

Після цього вчені використали отримані результати до скам'янілостей вимерлого виду великих жаб Pelophylax pueyoi. Отримані дані підтвердили наявність високих концентрацій пігменту. За словами співавтора дослідження, доктора Тіффані Слейтер, це відкриття є "вельми захопливим". Вчені вважають, що надалі це відкриття дасть змогу палеонтологам виявляти різні пігменти меланіну в багатьох інших скам'янілостях — унаслідок цього вченим вдасться відтворити точнішу картину забарвлення тварин, а також дасть змогу відповісти на важливі запитання щодо еволюції їхнього забарвлення.

За словами старшого автора дослідження, професора Марії Макнамари, на жаль, скам'янілості змінюються під впливом тепла і тиску під час поховання. Однак це зовсім не означає, що первісна біомолекулярна інформація повністю загублена.

Команда зазначає, що експерименти зі скам'яніння фактично стали ключем до розуміння хімії скам'янілостей. Вченим також вдалося довести, що сліди біомолекул можуть вижити, навіть бувши "приготованими в процесі скам'яніння".

Зазначимо, що феомеланін — одна з двох форм меланіну, виявлених у ссавців, птахів і рептилій. Інша відома форма називається еумеланін. Статистика свідчить про те, що серед людей лише менш ніж у 2% населення планети зустрічається натуральне руде волосся.

Фактично це є результатом генетичного варіанту, який змушує шкіру і волосяні клітини організму виробляти більше феомеланіну. Вчені також відзначають, що люди з підвищеним вмістом еумеланіну, як правило, мають каштанове або чорне волосся, а їхня шкіра легко засмагає.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому рудоволосі люди бояться стоматологів.