Другий шанс на життя: вченим вдалося виявити спосіб перемоги над смертельним захворюванням

Дослідники виявили, що всередині нас знаходяться потенційні ліки від болісної і смертельно небезпечної хвороби, яка щороку перетворює життя сотень тисяч людей на пекло.

Щорічно близько 150 тис. осіб в одних лише США дізнаються, що у них рак товстої або прямої кишки. Хоча регулярні обстеження дещо знизили цю цифру, вона, як і раніше, є серйозною проблемою для здоров'я. Для прикладу: якщо взяти групу з 23 чоловіків або 26 жінок, то, за статистикою, в одного з них в якийсь момент життя, найімовірніше, розвинеться цей вид раку. Але, схоже, вченим вперше вдалося прокласти дорожню карту боротьби з цим захворюванням, пише New Atlas.

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Однією з проблем, пов'язаних із цим видом раку, є його стійкість до поширених методів лікування. Тільки близько 10% пацієнтів отримують користь від них. Таким чином, основним методом лікування залишається хірургічне втручання, що полягає у видаленні ракової пухлини. Хоча воно може допомогти пацієнтові прожити довше, воно також не позбавлене недоліків, що впливають на такі аспекти, як повсякденне життя і комфорт.

Але вчені з Інституту дослідження раку імені Олівії Ньютон-Джон при Університеті Ла Тробе, Австралія, знайшли ключ до розгадки, який може докорінно змінити методи боротьби з раком кишечника. Вони виявили, що реакція організму на цей рак багато в чому залежить від певного набору імунних клітин у товстому кишечнику.

Докторка Ліза Міельке, одна з авторів дослідження, пояснила, що ці гамма-дельта Т-клітини подібні до стражів організму в кишечнику. Ці клітини постійно контролюють і захищають внутрішню оболонку нашого кишечника, завжди готові до боротьби з потенційною загрозою раку. Група дослідників помітила, що пацієнти з раком кишечника, у пухлинах яких було більше цих захисних клітин, краще справлялися з хворобою.

Але є й інший бік, який виявили вчені у своїй науковій роботі. Дослідження величезної спільноти мікробів у товстому кишечнику показало, що на цих особливих Т-клітинах у більшій кількості присутня молекула, названа TCF-1. Виявилося, що ця молекула діє як гальмо, утримуючи наші гамма-дельта Т-клітини від ефективного протистояння раку кишечника. Марина Якоу, яка також брала участь у цьому дослідженні, пояснила, що коли вони видалили це молекулярне гальмо в лабораторних моделях, імунні клітини стали більш активними, що призвело до значно менших розмірів ракових пухлин.

Це новаторське відкриття дає вченим новий напрямок для створення спеціалізованих методів лікування раку кишечника. Розуміння взаємодії між нашими імунними клітинами, мікробами в кишківнику і такими молекулами, як TCF-1, дасть нам змогу знайти ефективніші способи діагностики цього захворювання, а в перспективі й ефективніші методи лікування.

Це дослідження проливає світло на заплутаний взаємозв'язок між мікробами, імунними клітинами і раком у кишечнику. Воно відкриває можливості для потенційного зниження ризику розвитку раку кишечника і підвищення ефективності лікування, що, безумовно, є для багатьох мільйонів людей маяком надії.

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