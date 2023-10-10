Пекельна спека в дії. Теплова карта показує країни, які стануть непридатними для життя

Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Раніше вчені лякали людство кліматичною кризою, яка ось-ось обрушиться на Землю. Тепер же дослідники наполягають, вона вже тут: наша планета переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння", і перші наслідки ми вже відчули на собі цього року, пише Daily Mail.

Ба більше, вчені також заявили, що 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим в історії спостережень, а 2024 рік, що наступить за ним, може побити попередні рекорди. На тлі цього з'являється дедалі більше досліджень, де вчені намагаються модулювати те, що станеться далі, коли середня глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5°C. На жаль, прогнози страхітливі.

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У новому дослідженні вчені з Університету штату Пенсільванія склали "жахливу теплову мапу", яка показує, що частина країн на планеті просто перестануть бути придатними для життя, навіть за умови стільки, здавалося б, несуттєвого потепління.

Команда виявила, що в зоні ризику опиняться близько 2,2 мільярда людей у Пакистані та індійській долині річки Інд, а також мільярд людей у Китаї та близько мільйонів у країнах Африки на південь від Сахари. Фактично дослідження показує, що температура в цих регіонах вийде за межі "людського терпіння".

Ці теплові карти, що лякають, показують країни, в яких незабаром може стати надто спекотно для життя Фото: Penn State University

Ба більше, якщо глобальна температура на Землі підніметься на 3°C, у зоні смертельного ризику також опиняться жителі східних і центральних частин США. Команда вважає, що на жителів Флориди, Нью-Йорка, Г'юстона і Чикаго впадуть небезпечні й задушливі рівні вологості, тоді як неймовірна спека впаде на тих, хто живе в деяких частинах Південної Америки та Австралії. Зазначимо, що людина здатна витримати лише певну кількість тепла, перш ніж піддасть себе ризику серцевого нападу або теплового удару.

Автори дослідження зазначають, що насамперед від неймовірної спеки та вологості постраждають найуразливіші групи: люди похилого віку, діти та люди з проблемами зі здоров'ям. За словами співавтора дослідження Ларрі Кенні, жителі цих регіонів опиняться в ситуації, коли матимуть лише кілька годин, щоб охолодити себе, — інакше це може призвести до теплового виснаження, теплового удару і неймовірного навантаження на серцево-судинну систему.

Неймовірна ара обрушиться на Пакистан Фото: Penn State University

Зазначимо, що більш ранні дослідження вчених з Пенсільванії вже показали, що верхня межа температури, яка безпечна для людини, насправді набагато нижча, ніж передбачалося, на перший погляд. Раніше вчені вважали, що верхньою межею для людини є 35°C за 100% вологості та 46,1°C за 50% вологості. На цьому етапі наше тіло вже не зможе охолоджуватися шляхом випаровування поту з поверхні тіла. Однак останні дослідження показують, що все не так. Верхня межа, яку здатне винести людське тіло, становить 31°C за 100% вологості та лише 38°C за 60% вологості.

Неймовірна ара обрушиться на Китай Фото: Penn State University

На думку дослідників, ключовим є те, що справа не лише в температурах, а й вологості клімату. Спостереження показують, що в історії людства температури й вологість, що перевищують людські межі, були зафіксовані лише кілька разів — і лише протягом кількох годин. Це сталося на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

У новому дослідженні вчені змоделювали глобальне підвищення температури в діапазоні від 1,5 до 4°C. Ці показники вважається найгіршим сценарієм, за якого потепління Землі лише прискорюватиметься. У такий спосіб учені намагалися нанести на карту області на планеті, клімат яких перевищуватиме допустимі межі людини.

Неймовірна ара обрушиться на Африку Фото: Penn State University

За словами співавтора дослідження Метью Хубера з Університету Пердью, найсильніший тепловий стрес, по суті, ляже на плечі небагатих районів, де очікується швидке зростання населення в найближчі десятиліття. І це при тому, що ці країни виробляють набагато менше викидів парникових газів, ніж багатші країни.

Автори дослідження також дійшли висновку, що в найкращому сценарії вже до 2100 року Земля нагріється на 3°C, якщо кроки щодо розв'язання проблеми зміни клімату не будуть зроблені вже сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.