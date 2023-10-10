Поза владою часу. В Італії знайшли незайманий некрополь, прикрашений фресками Цербера (фото)

У Кампанії археологи виявили некрополь віком 2 тис. років. До нього не тільки не добралися грабіжники, а ще й не плинув час: кольори фресок, якими прикрашена гробниця, зовсім не потьмяніли.

У передмісті Кампанії, Італія, під непримітним сільськогосподарським угіддям, зробили дивовижне відкриття. Під час археологічних робіт, пов'язаних з оновленням місцевої системи водопостачання, дослідники натрапили на недоторкану камерну гробницю, пише Arkeonews.

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Унікальним це відкриття робить те, що цю гробницю прикрашають фрески, які неймовірно добре збереглися. Стіни та стеля камери прикрашені творами мистецтва, які переносять нас в інший час.

Серед візерунків є зображення міфічних сцен, зокрема, на одній стіні — іхтіоцентаврів — морських богів з чоловічими тулубами, які тримають у руках кліпеус, круглий щит, який використовували у Римській армії. Особливо дивовижними є зображення триголового пса Цербера. В честь цієї істоти поховання отримало свою назву — Гробниця Цербера.

Особливо дивовижними є зображення триголового пса Цербера Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

Окрасою цієї кімнати є фреска, на якій зображено 12-тий і найнебезпечніший подвиг Геракла, а саме момент, коли він спускається в підземне царство під проводом Меркурія, щоб зловити жахливого триголового пса Цербера. Картина не лише історично важлива, але й візуально приголомшлива, оскільки кольори залишилися яскравими, а деталі напрочуд непорушними, попри те, що минуло майже 2 000 років.

Але на цьому історія не закінчується. Розкопки гробниці відкрили ще більше таємниць. В її глибинах поховані численні стародавні могили, які датуються щонайменше 4 століттям. Ці поховання охоплюють різні історичні епохи, від республіканського до імператорського періодів. Збереженість цих поховань вражає, пропонуючи безпрецедентний погляд у минуле.

В її глибинах поховані численні стародавні могили, які датуються щонайменше 4 століттям Фото: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

За гробницею археологи натрапили на стіну opus incertum на краю некрополя. Ця стіна, складена з різних необтесаних каменів різних форм і розмірів, виявилася парадним входом до іншої камерної гробниці. Це поховання теж було у напрочуд гарному стані, закритий важкою туфовою плитою.

Доповнюють цю захоплюючу картину минулого три розписані клінаї, вівтар з посудинами для напоїв і поховані люди, покладені на похоронних ложах поряд з цінними речами. Таке поєднання елементів в одній знахідці є справді безпрецедентним для цього регіону.

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