Міф про сильних і здорових. Учені пролили світло на пандемію грипу, що вбила 25 млн осіб

Озираючись на хроніку глобальних пандемій, можна виділити одну як аномалію. А все через те, що вона уражала здорових дорослих у розквіті сил так само часто, якщо не частіше, ніж слабких.

Дослідники з Університету Колорадо в Боулдері та Макмастерського університету заглибилися в минуле, вивчивши скелетні рештки майже 400 осіб, які жили під час пандемії грипу 1918 року. Їхні висновки свідчать про те, що грип 1918 року поводився дуже схоже на пандемію COVID-19 у 2020 році. Люди, які зазнали екологічних, соціальних або харчових стресів, були значно вразливішими до цього нового вірусу, пише Phys.org.

Це дослідження не лише змінює наше розуміння грипу 1918 року, але й має наслідки для того, як ми готуємося до пандемій у сучасну епоху.

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Хибне уявлення

Десятиліттями література та історичні свідчення увічнювали ідею, що грип 1918 року був націлений на здорових молодих людей. Згадки про те, що він вражає сильних і енергійних, можна знайти в романах Томаса Вулфа "Поглянь додому, янголе" та звітах лікарів Військово-морського госпіталю США.

"Хвороба, здається, однаково смертельна як для сильних дорослих, так і для маленьких дітей, а також для старих і виснажених", — повідомив лікар військово-морського госпіталю США.

Лише за два роки пандемія грипу 1918 року інфікувала майже третину населення світу і забрала життя понад 25 мільйонів людей.

Однак автори дослідження на чолі з професоркою Шерон ДеВітте з Університету Боулдера не знайшли жодних наукових доказів, які б підтверджували ці історії. Натомість вони припускають, що це поняття, можливо, виникло як народна мудрість і з часом стало загальноприйнятим.

Історичні документи, попри їхню цінність, часто зосереджуються на досвіді привілейованих осіб і залишають поза увагою жінок, дітей та позбавлених громадянських прав. Скелетні рештки можна зібрати з більшого зрізу суспільства. І вони відображають досвід усього життя, від травматичних ушкоджень і хвороб до дефіциту харчування, який залишає сліди на зубах і кістках.

"Скелетні докази можуть надати нам інформацію про людей, які не обов'язково представлені в історичних документах, — каже ДеВітте. — Вони можуть дати нам вікно в їхній реальний життєвий досвід".

Вікно в минуле

ДеВітте вперше зацікавилася біоархеологією у віці 14 років, коли їй поставили діагноз "сколіоз" і зробили операцію.

"Я фантазувала про те, як майбутні археологи розкопуватимуть моє тіло і зможуть розповісти історію мого життя на основі того, що в мене був металевий стрижень, який не розклався", — згадує вона.

Для нового дослідження вона та її співавторка Аманда Вісслер, доцентка антропології в Університеті Макмастера в Онтаріо, звернулися до Остеологічної колекції людини Гаманна-Тодда. Вона налічує понад 3 000 столітніх людських скелетів, що зберігаються у підвалі Клівлендського музею природознавства.

Вісслер проводила години в цьому підвалі під час пандемії COVID-19, вивчаючи кістки 369 осіб, які померли до або під час іншої пандемії століттям раніше.

Зі збільшувальним склом у руці вона ніжно оглядала їхні гомілкові кістки в пошуках пористих пошкоджень — довготривалих ознак травми, інфекції, стресу або недоїдання.

Дослідження показало, що найбільш ослаблені люди, судячи з їхніх кісткових уражень, мали в 2,7 раза більше шансів померти під час епідемії грипу.

Складна картина

Хоча грип 1918 року часом уражав людей у розквіті сил, дослідження показує, що навіть у молодих жертв часто були пошкоджені кістки, що вказувало на попередні проблеми зі здоров'ям.

"Коли помирає 25-річний хлопець, це запам'ятовується більше", — сказала Вісслер.

Дослідники підозрюють, що, як і у випадку з COVID та Чорною чумою, такі фактори, як соціально-економічний статус, освіта, доступ до охорони здоров'я та інституційний расизм, могли відіграти певну роль у цій уразливості. Однак вони наголошують на необхідності подальших досліджень і застерігають, що розмір вибірки дослідження відносно невеликий і географічно обмежувався районом Клівленда.

Уроки на майбутнє

Попри ці обмеження, дослідження пропонує цінні уроки. Воно ставить під сумнів ідею про те, що всі люди мають однакову ймовірність захворіти під час пандемії, показуючи варіації індивідуального ризику. Розуміння факторів, які підвищують цей ризик, дозволяє спрямувати ресурси на його зменшення, що в кінцевому підсумку принесе користь населенню загалом.

Насамкінець, це дослідження ставить під сумнів давні уявлення про пандемію грипу 1918 року і нагадує нам про складність пандемій.

"Ми зрозуміли, що під час майбутніх пандемій ризик смерті майже напевно буде різним для різних людей, — сказала ДеВітте. — Якщо ми знаємо, які фактори підвищують цей ризик, ми можемо витрачати ресурси на їх зменшення — і це краще для населення загалом".

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